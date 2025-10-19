ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самонадеяни и нагли ­- убийствата на пътя продължават

2912
Колата, в която са се возили тримата младежи край Созопол Снимка Фейсбук Диана Русинова

Вярно е, че не може на всеки километър по родните пътища да има полицаи, но точно за това си мечтаят повечето българи, които искат да стигнат до работното си място или до дома си живи и здрави, без да са налетели на поредния хулиган зад волана.

В петък малко преди полунощ загинаха три момчета - 17­18-годишни. Зад волана е бил Данчо - шофьор с книжка от 1 ден. Но настъпил фатално газта близо до Созопол.

В другия край на България - край Сандански - водачът (без книжка) губи контрол над автомобила. Загива жена на 24 г., друга - на 17, се бори за живота си. Момиче, също на 17 г., загина на “Тракия”.

Само в последната събота 5-има загубиха живота си на пътя. Няма край черната хроника и сякаш нищо не се е променило към добро на пътя. Продължават да убиват с колите си самонадеяни, пияни, дрогирани, без книжка или без никакъв опит. И сякаш няма кой да ги спре.

А всъщност - ако малко повече се постарае - държавата може да се изправи срещу наглеците на пътя. Не е толкова трудно и сложно да ги накара да спазват правилата. Ако искаме да спре касапницата по пътищата, друг начин няма. Само солени глоби явно не помагат. Трябва железен контрол на пътя.

