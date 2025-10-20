Какъв да ни е националният селекционер?

Почти всички познати имена вече минаха, с чужденците нямаме успех през XXI век

Запише ли националният ни отбор по футбол негативен резултат, всички започват да хейтят всеки един, който знаят, че е част от БФС - през президент, играчи и се стигне до треньора.

Разбира се, най-лесно и най-логично е да се махне именно наставникът. Футболистите у нас и без това са кът и нямаме много варианти. А за президента е трудно да си представим, че може да си тръгне въпреки срамни и дори обидни загуби.

И затова вой винаги се надига около въпросния селекционер.

Когато Илиан Илиев води България и не падна в първите си 9 мача начело на тима, никой не обелваше и дума за неговата работа. Дойде тежката загуба 0:5 от Северна Ирландия и мантрата, че трябва да си ходи и няма място като селекционер започна. С всяко следващо поражение напрежението се засилваше. И Илиев в крайна сметка напусна.

В момента начело на България е Александър Димитров. Мнозина, дори и били част по някакъв начин във футбола у нас, не виждат в лицето на бившия младежки наставник точния човек за треньор на представителния ни тим.

Димитров отнесе два звучни шамара, както самият той се изрази, от Турция и Испания и падна с голова разлика 1:10 във въпросните мачове. Предприе доста странни ходове - като да остави Илия Груев на пейката цял мач при 1:6 от Турция, пускайки на негово място абсолютен дебютант. Срещу европейския първенец Испания Димитров отново ротира състава и излезе с 8 различни на терена спрямо загубата от комшиите, двама от които за първи път носят фланелката на мъжкия отбор. А тактическите възгледи в първите мачове на Димитров изобщо не се харесаха на българския народ, който разбира най-вече от футбол.

Самият призна, че очаква да получи още шамари в последните срещи от световните квалификации. Напрежението към Димитров стана още по-голямо и след скандала със Светослав Вуцов. Но той продължава да е треньор на България и със сигурност ще бъде още време.

Всъщност назначението му изглежда най-логичното нещо, след като Илиан Илиев напусна поста.

Настоящият

треньор на

България е,

така да се каже,

в системата

на БФС

от дълги години - над 10. Водил е юношите до 17 г., работил и с 19-годишните, а преди да поеме първия ни тим, 7 години бе начело на младежката формация до 21 г. на България.

Именно през тази система - да взимат треньор от по-долните нива, действат и най-големите във футбола - Испания и Германия. От това може да се заключи, че към момента именно 49-годишният специалист с право в момента е на върха в кариерата си и му е поверен представителният ни отбор - ветровито място, и след всяка грешка ще има много напрежение.

Просто всички доказани у нас вече се изредиха като селекционери. И резултатите може и да са били по-добри, но класиране на голям форум нямаме от 21 г. - на европейското в Португалия.

Част от тези, които евентуално може да са треньори на България, пък в момента са ангажирани с клубни тимове и едва ли с лека ръка биха заменили работата си заради националния, като Станислав Генчев, който води “Локо” (Сф), и Александър Тунчев, треньор на “Арда”. Махнатият от ЦСКА Александър Томаш пък, след като направи при “червените” скандално слаб сезон, напук на парите в клуба, едва ли също е удачен вариант.

От последното класиране на голямо първенство на България досега начело се пробваха редица от онова златно поколение - Христо Стоичков, Любослав Пенев, Петър Хубчев и Красимир Балъков. Нито един от тях обаче не успя да изведе националния тим до нещо голямо. Имаше периодични успехи при Стоичков, при Пенев и при Хубчев, но дотам. При Пенев до последно бяхме близо до бараж за световно през 2014 г., но в крайна сметка не успяхме. А по-късно той се скара по грозен начин с бившите си съотборници, които тогава ръководеха БФС. С Хубчев начело пък записахме първа победа в историята над Швеция.

Едва ли някой от тях обаче би се хванал отново на хорото.

През националния, макар и за кратко, мина и най-успешният треньор на “Левски” Станимир Стоилов.

Мъри обаче

също едва ли

има мераци

да поведе

България,

тъй като жъне успехи в Турция, където прави фурор с “Гьозтепе”. От другия лагер - на “червените”, Стойчо Младенов е далеч от треньорството. А и по-често е свързван с ЦСКА, отколкото с националния.

Донеслите по няколко титли с “Лудогорец” Ивайло Петев и Георги Дерменджиев също минаха през поста селекционер на България. С Дерменджиев отидохме на бараж за Евро 2020, което си спечелихме от Лигата на нациите, но Унгария набързо ни приземи. В момента и двамата са без работа, но пък трудно биха да се навили да са треньори на България. Същото важи и за Ясен Петров, който призна преди време, че много му се работи.

Преди Димитров да бъде обявен за нов селекционер, тръгна слухът, че Димитър Димитров-Херо е вариант номер 1 пред БФС. Специалистът обаче е поискал това да се случи от Нова година, а в “Бояна” не можеха да го чакат. Сега пък се спекулира, че Херо скоро няма да е безработен, а ще поеме пловдивския “Ботев”.

Привличането на чужденец също не е добра идея. При последния такъв - Младен Кърстаич, България завърши без нито една победа годината, а тогава в квалификациите за европейското бяхме в група с Литва и Черна гора, а не както сега с Турция и Грузия.

И легендата на Германия Лотар Матеус не помогна по някакъв начин на националния ни тим. При носителя на “Златната топка” нашите се провалиха с гръм и трясък.

Единственият чужденец, при когото имаше някакъв успех, е Рудолф Витлачил. И преди 59 г. Тогава той ни класира на световното първенство - първото в историята за нашите.