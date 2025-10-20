Ерол Мюмюн: Продължаваме с ремонтите на улици и пътища, работим за нов мост над река Арда

Построихме детски градини за 300 малчугани, казва кметът на Кърджали

Трябва да решим един от проблемите - безводието, за съжаление, в общината има населени места без водоснабдяване

- Г-н Мюмюн, когато поехте ръководството на община Кърджали, тя беше в тежко финансово състояние, поставена под оздравителен режим, което донесе редица ограничения. С какви трудности се сблъскахте мандата и как бихте описали състоянието днес, две години по-късно?

- Когато поех общината през ноември 2023 г., тя беше почти във финансов колапс. Имаше задължения от близо 40 млн. лева, поети ангажименти за разходи за над 68 млн. и в същото време разбита и амортизирана инфраструктура – улична мрежа, пътна мрежа в окаяно състояние, сериозен проблем с бездомните кучета и куп други нерешени проблеми.

През миналата година изготвихме план за финансово оздравяване на общината, който беше съгласуван с Министерството на финансите. В момента, смея да твърдя, изпълняваме стриктно този план. Ако трябва да бъда искрен,

финансовото състояние на общината е доста по-добро

в сравнение с полученото като наследство. Надявам се с мерките, които сме предприели, резултатите от този оздравителен план и финансовите политики, които водим, да са налице след около 2-3 г. Надявам се, за следващите местни избори през 2027 г. община Кърджали да бъде в доста по-добро финансово състояние.

Осъзнаваме риска, който поехме. Финансовото стабилизиране е процес от редица мерки, засягащи приходната и разходната част. Нашата идея е в средносрочен план общината да се превърне във финансово стабилна, която не се раздира от дългове. Може би най-важното, което успяхме да направим, е, че излязохме от т.нар. дългова спирала.

- Вече виждаме в Кърджали ремонтирани улици и тротоари, изградена нова детска градина, нова детска ясла, построени спортни площадки, започнато строителство на приют за безстопанствени животни. Кое от свършеното смятате за своя най-голяма лична победа?

- Най-голямата победа за мен е, че след дълги години успяхме да върнем надеждата на хората. Да повярват, че Кърджали може да се развива и да се превърне в европейски град, в модерна община. За тези 2 г. успяхме да реализираме доста проекти, отнасящи се за уличната и пътна инфраструктура, сферата на образованието.

Беше направен основен ремонт на 17 улици в града, още на около 30 улици бяха извършени текущи ремонти, рехабилитирани бяха 5 общински пътя, чието окаяно състояние беше проблем на жителите на доста села. Изградихме и открихме нова детска градина, нещо, което не се беше случвало през последните 50 г.

Освен това построихме пристройки към 2 детски градини. Открихме напълно нова детска ясла. Мисля, че по този начин - с осигуряване на нови 300 места, решихме проблема на родителите и децата им и в Кърджали вече няма недостиг в детски заведения. За 2 г. успяхме да реализираме доста мащабни проекти.

Непрекъснато се срещам с жители на общината

и те ми казват, че подобно мащабно строителство Кърджали не помни. Нашите съграждани имаха нужда да се случат тези проекти, за да се отлепим от дъното и Кърджали да престане да бъде град със затихващи функции.

В нашата община има много потенциал. Кърджали е разположен на стратегическо място и амбицията ни е да го превърнем в модерен европейски град. Тук е мястото да благодаря за подкрепата на гражданите, да благодаря на председателя на партията Делян Пеевски, на народните представители от ПГ на “ДПС-Ново начало”, без чиято подкрепа всички тези хубави неща нямаше как да се случат.

Искам също да се извиня на всички кърджалийци за неудобствата, които създадохме с извършване на мащабните ремонти, защото градът през последната година - година и половина се превърна в огромна строителна площадка. Това породи доста затруднения, особено с трафика на колите.

Но искам да подчертая, че това, което вършим в момента, е само началото. Няма да се отклоним и ще продължим по този път. Успяхме да решим само една малка част от проблемите. Пред нас има още много предизвикателства.

Трябва да решим въпроса с водоснабдяването на населените места,

да модернизираме града. Нужно е да се обърне още внимание на образователната сфера. Чака ни още много работа.

И пак искам да подчертая, че за мен най-голямата победа е надеждата, която успяхме да върнем на хората, тя се вижда по лицата им. Това ми дава допълнителна сила и увереност, че сме на правилния път.

- Кое остава невидимо за кърджалийци?

- Невидим остава личният живот на кмета. Поставил съм си цел да направя така, че хората да се гордеят с града, да спре миграцията на млади хора към големите български градове и към по-развитите европейски страни. Пътят, по който съм поел, коства много усилия и огромна цена, която аз и семейството ми плащаме. Това остава невидимото за кърджалийци – какво струва всичко това в личностен план. Признавам, че все по-трудно намирам време за най-близките ми – децата, съпругата, родителите. Но това е част от мисията, сам съм избрал този път.

Другото невидимо е, че вече не се работи по стария начин, дори на някои да не им се вярва. Това невидимо вече започва да изсветлява, дори най-предубедените ще се убедят, че управлението на община Кърджали вече е сложено на друга основа.

Стоя зад думите си, които повтарях по време на предизборната кампания: “Кметът ще управлява чрез хората. Прозрачно, ясно, само и единствено за хората.”

- Как успяхте да балансирате между належащите ежедневни ремонти и дългосрочните проекти?

- В началото на мандата с екипа ми си направихме краткосрочна и дългосрочна стратегия. Краткосрочната включваше нещата, които не търпяха отлагане, защото бяха неглижирани години наред.

Кърджали имаше крещящи нужди и проблеми

За съжаление, възможностите на общината са ограничени. Дори да искаме да работим с по-голям замах, не можем да се справим сами и имаме нужда от подкрепата на държавата. Ние разчитаме на нея.

Ако успеем да се справим с целите и предизвикателствата в дългосрочен план, ще направим така, че Кърджали да бъде една от водещите общини в България. Защото общината се разви много, тя не е като от 80-те години или началото на 90-те на миналия век. В по-дългосрочен план сме амбицирани да направим неща, които ще решат бъдещи проблеми.

Имаме идея да построим още поне един мост над река Арда. В момента в Кърджали има два, като единият е строен преди повече от 80 г., а другият преди повече от 30. Нуждата от поне един нов мост е крайно необходима, защото градът буквално се задушава от трафик.

Изграждането на околовръстен път е другата цел,

за която работим активно. Проблемът с липсата на обход на Кърджали е не само локален, а национален и дори европейски, като се има предвид огромният поток от чужди туристи, които минават през центъра на града на път за Гърция.

Друг проблем, който трябва да се разреши в дългосрочен план, е безводието. В XXI век, през 2025 г., България е пълноправен член на ЕС и НАТО, а за съжаление, в община Кърджали има населени места без водоснабдяване.

- Мандатът ви е преполовен. Какви са трите най-важни приоритета, които искате да реализирате до края?

- Най-важното е да продължим с подобряването на инфраструктурата на общината – и в града, и в селата. Вторият приоритет е да осигурим по-добра образователна инфраструктура, поддържани паркове, спортни площадки, което ще доведе до по-качествени живот и образование на нашите деца. Амбицирани сме до края на мандата да стартира изграждането на нов мост.

- Как виждате Кърджали след още 10 години?

- Ако успеем да реализираме поставените цели, разбира се, с подкрепата на държавата и на хората, след 10 г. виждам Кърджали като град на нивото на Варна, Бургас, а защо не и на нивото на някоя от европейските столици. Градът ни по нищо не отстъпва като излъчване на европейските градове.

CV

Ерол Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. През 2003 г. се дипломира с бакалавърска степен по управление на човешките ресурси в УНСС. Защитава магистърска дисертация със същата специалност. Работил е като експерт в Агенцията за държавни вземания, а след това в РЗОК. Последните 15 г. е в банковия сектор на различни позиции. През периода 2015-2019 е общински съветник в Кърджали от групата на ДПС. През 2023 г. е избран на първи тур за кмет на община Кърджали. От 2024 г. е зам.-председател на ДПС. Женен е и има две деца.