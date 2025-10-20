ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 20 октомври

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21535425 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 20 октомври: Българските обувки с последен шев - след 5 години могат да изчезнат

1940

Само в "24 часа" на 20 октомври четете: 

Българските обувки с последен шев - след 5 години могат да изчезнат

Малък град - високи цени, по-евтино е там, където има изобилие от стоки

75 нови калпака с орлово перо шият за гвардейците

Какъв да ни е националният селекционер?

Продължаваме с ремонтите на улици и пътища, работим за нов мост над река Арда - интервю с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)