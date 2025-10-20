Хванат ли 15-годишни в мола след 22 ч. - да извозват боклука, вместо да се бият

Деца се клали в мол в центъра на София и 15-годишно починало от раните си. Охраната не реагирала. Но как да реагира, като последния път реагирала охрана едвам оцеля, а майката на лайн*то после обикаляше телевизиите да обяснява, че било отличник и го били провокирали.

За да не се стига до такива трагедии, за да не озверяват така недорасляците, а родителите им да не са толкова нагли, работата е много лесна:

1. Още при първо нарушаване на реда да се възлага обществено полезен труд до дупка по бързата процедура - няма разследвания, чакания, тъпотии - хванато ли е непълнолетно след 22 ч, отличник или не, а още повече насред дандания - директно на пангара. Баш сега столицата има нужда от извозване на боклука, може да идват деградета и от други градове.

2. Превъзпитаването да започне превантивно - да се подават списъци от всяко училище с дришльовци и пикли с повече от допустимите неизвинени отсъствия, двойки и забележки за поведение и да ги мобилизират към общините да чистят, да плевят, да косят, да ринат сняг... Преди да са се изклали или да вземат невинни жертви.

3. И най-важното - зверски глоби за родителите спрямо дохода им. И тройно обществено полезен труд за тях, независимо от положението им в обществото - нека бъдат пример за децата си.

Аман.