Иван Димитров: От 2026 г. всеки имот ще има свой пощенски код. До дни хората ще могат да тестват системата и да го видят

Въвеждаме новата система сега не защото старият модел е “лош”, а защото вече не отговаря на начина, по който живеем и пазаруваме, казва председателят на Комисията за регулиране на съобщенията

Още акценти:

Новият код ще осигури точност на куриерската доставка до

апартамента на купувача

Това ще позволи на полицая например да отиде на точния адрес,

а не на погрешен

Всеки потребител ще може да изпробва електронната система чрез публичния онлайн портал на КРС, като извършва справки, търси адреси и

проверява точността на данните

- Г-н Димитров, кога всеки гражданин може да получи персонален пощенски код на своя имот - апартамент, къща, офис?

- Персоналните пощенски кодове влизат в реална експлоатация в края на 2026 г., самият проект приключва до февруари догодина, в момента той все още е във фаза на изпълнение, но сме готови с информационната система, която създава кода. Така че и сега може да се види кой е персоналният код на един имот.

- Може ли да видим какъв е генерираният индивидуален пощенски код на редакцията на “24 часа”?

- Може. Влизаме в регистъра на пощенските кодове, написваме адрес и той излиза. За редакцията ви е 1202 K519. Има и информация какъв тип е имотът - дали е жилище или офис, и което е важно за доставките - географска ширина и дължина, тоест GPS координати. Показва ви се и карта, на която е имотът, и като кликнете на нея, се появяват подробности. това ще е достъпно до дни.

- Първите числа са сегашният пощенски код, но какво означава разширението с букви и цифри?

- Първите четири цифри запазват връзката със сегашните пощенски кодове, които са на 50 години - (например 1113, който е на районите “Изток” и “Изгрев” в София). Втората част съдържа четири символа, комбинация от букви и цифри, които системата генерира автоматично за всеки конкретен адрес, те са уникални и са само за този определен имот. Буквите във втората част са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница - това са същите символи, които използваме и в регистрационните номера на автомобилите (А, В, С, Е, К, М, Н, Р, Т, У, Х, както и цифрите от 0 до 9). Този подход гарантира лесно разпознаване, избягва объркванията и улеснява въвеждането на кодовете във всякакви системи.

- Какво е предимството на новата система?

- Старите пощенски кодове идентифицират пощенските станции от мрежата на “Български пощи”, от които да си вземете пратката. Новите идентифицират и показват къде е имотът. Сега има поне 10 куриери, които доминират пазара на неуниверсалната пощенска услуга и няма всеки да прави станция, а се насочват към доставки на адрес.

Освен това ние като регулатор всекидневно получаваме сигнали от граждани, пощенски оператори и онлайн платформи за объркани доставки, дублирани адреси, забавяния и излишни разходи. В такава ситуация няма печеливши - и доставчиците, и потребителите губят време и средства. Настоящата система на пощенските кодове не позволява адресирането да бъде достатъчно прецизно - един и същи пощенски код да се отнася за няколко квартала или дори за различни населени места. В резултат се губят време, ресурси и често се стига до грешки в доставките. Новите идентифицират и показват къде е имотът.

- За какво ще послужи това ЕГН на имота, както го нарекохме при представянето на проекта?

- Този код е уникален и е за имота - апартамент, къща, офис, ферма, защото той е условно непроменим. Ако някой си продаде жилището, то кодът остава с имота. Той дава и GPS координати - географска ширина и дължина. В определено село няма блок, етаж, номер на апартамент, но ще има имот със своя идентификатор и географска ширина и дължина, с които да може, на принципа на геолокация, да се достигне до него. Така че това ще осигури точност до нивото на входа или дори на конкретен апартамент - нещо изключително важно за куриерските услуги, логистиката и електронната търговия. В крайна сметка това означава по-лесно намиране, по-бързи доставки и по-малко грешки - промяна, която ще усетим всички в ежедневието си.

Давам ви пример - предстои тъй нареченият Черен петък. За да може куриерът да достави пратката точно на този, който я е заявил, с пощенския код, с координатите, които има, ще може да стигне буквално до седмият етаж, апартамент номер 105 и до потребителя, който го е поръчал, когато системата започне да работи нормално.

Казано просто - въвеждаме новата система сега не защото старият модел е “лош”, а защото вече не отговаря на начина, по който живеем и пазаруваме. Новата система надгражда съществуващата, като осигурява индивидуален пощенски код за всеки адресируем обект - дом, офис или сграда. Това е логичната стъпка към по-модерна логистика, по-надеждни доставки и по-прецизно управление на услугите, и разбира се, по-добро обслужване за хората. С тази промяна правим една малка, но важна крачка към по-бърза и по-сигурна комуникация между хората и бизнеса.

- Как я приемат пощенските оператори?

- Още в хода на разработването на проекта Комисията за регулиране на съобщенията проведе поредица от срещи и консултации с всички ключови участници в пощенския сектор и онлайн търговията. В обсъжданията се включиха представители на “Български пощи”, водещите куриерски компании, Българската Е-комерс асоциация, както и експерти от различни държавни институции. Проведени бяха и работни срещи с ирландския регулатор, отговарящ за националната система за пощенски кодове, както и с чуждестранен доставчик на навигационни решения за обмен на добри практики и технически подходи. Основната цел на тези срещи беше да се постигнат взаимно разбиране и синхронизация между институциите, бизнеса и технологичните партньори, така че новата система да бъде практична, надеждна и лесна за интеграция в съществуващите IT решения.

Отзивите са положителни. Пощенските оператори и онлайн платформите виждат в системата реална възможност за по-бързи и точни доставки, намаляване на грешките при адресиране и оптимизация на логистиката.

- Но пощенските оператори си имат свои системи. Как ще се съчетае тази за пощенските кодове с техните?

- Това предстои - пощенските кодове да се интегрират с техните информационни системи от гледна точка на проследимост на пратките. Тестовият период е и за тях, за да се види как ще проработи.

Когато това стане, ако ви изпратят пратка от Африка, да речем, която ще мине през няколкото доставчици, ще може да се проследява къде се намира тя до момента на доставка в крайната точка. В момента с този тип пощенски код от само четири числа това не е възможно.

Идеята е новите да създадат възможност за проследимост на пощенските оператори. Искаме да имаме единна система на държавата. Ще я декларираме във Всемирния пощенски съюз, когато му дойде времето и е влязла системата в експлоатация. Целта е да бъде подобрена и международната пощенска комуникация или да я доведем до нива, които са измерими с добрите практики.

- А ако операторите не искат да я ползват?

- Естествената конкуренция ще ги извади от пазара, защото това са практиките. От опита на другите държави виждаме, че операторите, които на първата стъпка не са го направили, на по-късен етап са се включили.

- Освен пощенските оператори кои могат да ползват тази система?

- Държавната администрация - примерно МВР, на база GPS координатите полицаят може да отиде на точния адрес, а не на погрешен, същото е със спешната помощ и с телефон 112. Ние просто трябва да създадем нормална информационна среда и това да се използва.

- Проектът приключва в първото тримесечие на 2026 г., а основно системата вече е готова. За какво са ви тези четири месеца?

- За тестването ѝ, което ще е до края на годината, а ще го стартираме до дни. В този период от два месеца всеки потребител ще може да изпробва електронната система чрез публичния онлайн портал на КРС, като извършва справки за пощенски кодове, търси адреси и проверява точността на данните. Участието ще бъде отворено за всички - граждани, пощенски оператори, онлайн търговци, институции и компании, които използват адреси в своята дейност. Отваря се и прозорец за обратна връзка, което ни е много важно. Системата ще събира и анализира обратната връзка от потребителите, за да бъдат открити и отстранени евентуални несъответствия или технически затруднения.

Целта е финалната версия на системата да бъде максимално точна и удобна за всекидневна употреба. За първи път ще се види как индивидуалните пощенски кодове функционират на практика - как се намира конкретен адрес, как се визуализира върху карта и как се свързва с географските координати. Събраните по време на тестването предложения и коментари ще бъдат внимателно анализирани и използвани при финалната настройка на системата преди официалното въвеждане.

Това пилотно тестване е не просто технически етап, а открита покана към всички заедно да създадем една по-точна, модерна и достъпна адресна среда, в която всеки пощенски код има своето ясно място.

При официалното въвеждане на системата, което е планирано за първото тримесечие на 2026 г., старите кодове ще продължат да се използват паралелно за определен период, за да се гарантират плавен преход и безпроблемно обслужване както на гражданите, така и на бизнеса. Няма да има рязка промяна “от днес за утре” - преминаването ще бъде поетапно и спокойно, с достатъчно време за адаптация, така че всеки потребител и всеки оператор да може без притеснение да започне да използва новата система.

- Коя система избрахте от действащите в Европа? Бяхте казали, че ирландската е добра.

- Ирландската система е направена за Ирландия. Ние сме гледали и това, което са направили нашите колеги в Европа, и сме се постарали да направим нещо, което е за България. Примерно тези четири символа, които са отпреди 50 години, съществуват само в българския пощенски код и те са преходът от съществуващото към новото.

Когато започнахме тази разработка, нашите колеги от Ирландия, от Германия, с които разговаряхме, казаха, че предварителната работа с държавните администрации е дълъг и сложен период. Времето, в което хората ще възприемат индивидуалния пощенски код, също не е кратък период, в който за три дни да го припознаят и да кажат, че това е чудесно решение.

Всяко едно нововъведение има нужда от добро обяснение, от примери, с които хората да се убедят в разумното, ефективното или доброто, което може да се случи, и така да влезем в етапа на естественото ползване. Това не е след три дни, със сигурност и три месеца няма да да стигнат, след като го въведем. Така че избрахме тестовия период и сме се подготвили да имаме бутон за обратна връзка, за да можем да навигираме и да помагаме на хората, когато това започна да се прави.

- Как се набавя информацията, за да се генерира пощенски код, и как се обновява?

- Новата система е тясно обвързана с кадастралните регистри и кадастралната карта на страната. Това гарантира точността и официалния характер на пощенските кодове. В началото не всички обекти ще разполагат с индивидуален пощенски код, зависи от това дали ги има на кадастралната карта. В такива случаи ще продължи да се използва досегашният пощенски код. Системата за пощенските кодове е замислена като жива платформа, която ще се развива в движение. С разширяването и актуализирането на кадастъра всички нови и обновени адресируеми обекти ще бъдат автоматично включвани в системата и ще получават свой уникален пощенски код, без да е необходимо каквото и да е действие от страна на гражданите и бизнеса.

Примерно построена е нова сграда и е в кадастъра, за нея автоматично се издава пощенски код. Ако пък е с няколко апартамента, но обща пощенска кутия, кодът е за сградата, но ако всеки иска отделен, може да си го заяви.

- Колко са пощенските кодове сега и колко може да генерира новата система, като става въпрос за ЕГН на имот?

- 4600 са уникалните пощенски кодове в момента. Системата може да генерира 11,5 млрд. пощенски кода, с възможности да бъдат включвани нови сгради, тъй като прогнозата е за разрастване. Има опция и за заличаване, ако някоя сграда бъде разрушена.

- Къде се намира страната ни откъм тази промяна на пощенските кодове в сравнение с другите страни в Европа?

- Ние сме от първите няколко държави на Европейския съюз, които въвеждат такава система. Такава категорично е въведена в Ирландия, в Нидерландия и Малта също са на подобен принцип, модифицирана е в Австрия и Франция. Има въведени локални в департаменти, окръзи или каквото е там административното делене и в други страни. Гърците също правят нещо подобно на българската. Те го започнаха преди нас, но все още не са го въвели.

CV

- Роден на 7 декември 1960 г.

- Завършил е института по съобщения

- Магистър по право от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

- Инженер по съобщителна и осигурителна техника от Техническия университет – София

- От 1983 до 1991 г. работи в Окръжното управление на съобщенията в София

- Бил е директор на "Комуникационни и информационни системи" в МВР, ръководил е информационните технологии в "БДЖ-Пътнически превози", както и в Агенция "Митници"

- От 2018 г. е председател на КРС

- На 6 август 2025 г. Министерският съвет го определя за председател на комисията за втори мандат