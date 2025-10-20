ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не всичко е пари - рибарско градче с 1379 жители ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mneniya/article/21544213 www.24chasa.bg

Ами ако някой размаха пистолет в мола, пак ли ще е само инцидент

1168
Очевидец е заснел кадри от бой между агитки в столичен мол КАДЪР: Фейсбук/Любословие.БГ

Моловете отдавна са станали притегателни места за младите със своите бляскави витрини и примамващи уютни пространства. Молът не е само за пазаруване на модни дрешки - там има всякакъв народ: от търсещи да вдигнат адреналина си тийнейджъри до т.нар. локали от крайните квартали.

И публиката в тях става все по-многобройна, стават и инциденти, случват се и нелепи сбивания, които завършват фатално. Както се случи с прободения 15-годишен Красимир в столичен мол.

В предишни случаи имаше бити деца, прояви на насилие над случайни граждани. И тогава, и сега на дневен ред е въпросът за сигурността в тези големи търговски центрове.

Имаше призиви за присъствие на полиция и тя дойде, но наистина “присъства” - отвън, пред мола. Имаше искания охранителите в мола да са обучени. Но колкото и да са подготвени, ако не са достатъчно и ако не им стигат силите да притичват между етажите, ползата от тях ще е само, че си разхождат униформите.

Сега се настоява да има пропускателен режим за влизане в моловете, включително и със скенери. И това е основателно. Защото не е изключено някой, който е “излязъл от релсите”, да размаха личното си оръжие и да започне да стреля по хората в мола. Тогава пак ли ще си пишем мерки и ще отнесем поредната драма към графата “нелепи инциденти”?

Материал по темата четете тук

Очевидец е заснел кадри от бой между агитки в столичен мол КАДЪР: Фейсбук/Любословие.БГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса