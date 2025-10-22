ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само в "24 часа" на 22 октомври: Педофилите в България недосегаеми

1396

Само в "24 часа" на 22 октомври четете:

Педофилите в България недосегаеми, никой не вярва на децата жертви - "168 истории" описва как насилниците обикновено остават ненаказани

И още от специалните страници - река Искър може да залее София за 360 мин. Къде има опасност за нов потоп като в Елените?

ВИП затворниците и Саркози - как ще изглежда килията на бившия президент на Франция и кой друг е лежал в "Ла Санте"

Четири магистрали в ремонт до първия сняг - работи се по "Хемус", "Тракия", "Марица" и "Струма"

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

