Александра Костадинова: Когато с Карлос се погледнахме за първи път, премина искра, която трудно може да се опише с думи

- Г-це Костадинова, вие сте тайното оръжие на най-добрия съвременен щангист в момента. Кое е първото нещо, което му казахте преди последното състезание, в което Карлос Насар взе медал? А и какво ще е първото нещо, което ще направите, когато сте двамата заедно?

- Първото нещо, което му казах преди състезанието, беше просто да бъде спокоен и съсредоточен в своите опити. Той знае колко е подготвен, колко труд е вложил и да повярва в силата, която носи. А след състезанието просто го прегърнах, погледнах го в очите и му казах, че се гордея с него. Че отново успя да докаже кой е - не само на света, а и на самия себе си.

- А как той надъхва вас? Вие самата сте състезател, и то на много високо ниво.

- Той винаги намира точните думи - не за да ме успокои, а за да ми напомни коя съм аз. Когато аз съм на терена, ми казва неща, които само човек, минал през същата битка, може да разбере. Няма големи изречения, просто една сила в погледа му и думите: "Знам, че можеш".

- За първи път от много време насам Карлос и волейболистите - мъжете, и младите момичета волейболистки обединяват нацията ни. Как го приемате?

- И двамата вярваме, че спортът има силата да обединява по начин, по който малко други неща могат. В моментите, когато българският химн звучи и цялата страна пее заедно, няма значение кой откъде е и какво работи - тогава всички сме България и се гордеем, че сме българи. Карлос усеща това с всяко вдигане, с всяка стъпка на подиума. А аз вярвам, че именно такива моменти ни напомнят, че сме един народ с дух, който не се предава. И може би точно сега започваме отново да си го припомняме и трябва да се стараем да го поддържаме.

- Вие сте една от най-красивите жени не само в спорта. Разкажете повече за себе си? Какво обичате да правите, с какво се занимавате? Имате ли скрити таланти?

- Благодаря за хубавите думи. Истината е, че зад спорта и външния образ стои едно обикновено момиче, което просто обича да се развива. Освен че играя волейбол и уча, тази година се дипломирам в специалност "Туризъм и предприемачество". За мен това не е просто резервен план, а нещо, което наистина ме вдъхновява. Вярвам, че спортът е до време, но желанието да създаваш и да се учиш никога не изчезва.

В свободното си време обичам да пътувам с любимите ми хора. Харесва ми да наблюдавам света и да черпя идеи и вдъхновения от различните места. Ако имам скрит талант, може би това е, че умея да виждам красотата и смисъла в малките неща. А дали с това ще се занимавам занапред, вярвам, че животът ми ще продължи в посока, в която ще мога да съчетавам любимите си неща в едно.

- Приличате на модел, имате ли желание да се развивате в подобна насока?

- Честно казано, нямам такива намерения. Обичам да се снимам в ежедневието си и да споделям моменти от живота си, но това е просто част от забавлението и лично удоволствие.

- Разкажете ни за семейството ви, родителите ви, баби, дядовци, те ли са вашата голяма подкрепа?

- Семейството ми е моята основна подкрепа. Родителите ми, баба и дядо са ме научили на много ценности - дисциплина, честност, упоритост и уважение към хората. Благодаря им, че винаги са до мен, че ме подкрепят и ме насърчават да давам най-доброто от себе си.

- Как започнахте с волейбола? Кой ви заведе в залата?

- Мама ме заведе в залата, за да я видя по време на тренировка (беше волейболистка), и така се запалих. Преди това се занимавах със ски, но в момента, в който влязох в залата, усетих, че волейболът ме привлича по особен начин - енергията, отборният дух, динамиката на играта ме впечатлиха.

- Как се запознахте с Карлос? Кое беше първото нещо, което ви впечатли в него? А и той освен красотата ви какво харесва във вас?

- Запознанството ни с Карлос беше напълно случайно - вечер, в която дори не очаквах нещо необикновено да се случи, а всъщност именно тогава открих всичко. Бях на вечеря в ресторант, където той беше с компанията си, и нашите маси се оказаха една срещу друга. Погледите ни просто се срещнаха и веднага почувствахме нещо специално - искра, която трудно може да се опише с думи. Може би той е видял доброто ми сърце. Освен външността той оценява начина, по който се отнасям към него, вниманието и грижата, които влагам във всичко, което правя.

Истината е, че се надъхваме взаимно. В спорта, както и в живота, най-голямата мотивация идва от човека, който вярва в теб, дори когато ти самият се съмняваш.

- Като жена, виждаме, че обичате модата. Бихте ли се включили в ревю на българска марка?

- Винаги обръщам внимание и се грижа за външния си вид. Модел за подражание нямам, предпочитам да създавам свой собствен стил. Бих снимала кадри за някоя марка, но да участвам на модно ревю, по-скоро не е моето.

- В момента с какво се занимавате, предстоят ли ви състезания?

- В момента се възстановявам от контузия, но се старая да бъда активно ангажирана с тренировки, поддържам кондиция и се готвя постепенно да се върна на игрището с пълна сила.

- За какво мечтаете - деца, семейство, или е рано за това?

- Разбира се, че мечтая за здраво и сплотено семейство, изпълнено с много любов. Искам да споделя живота си с човека, когото обичам, и да изградим заедно дом, пълен с деца, в който взаимното уважение и подкрепа са на първо място.