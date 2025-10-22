ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Да оправим първо пътищата, а после и зрението на шофьорите

Не всички пътища в страната са в добро състояние и често лошата настилка е причина за тежки пътни инциденти. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Много е важно шофьорите да имат добро зрение, за да виждат знаците и заплахите на пътя. Наистина звучи стряскащо констатацията, че всеки пети от водачите има проблеми със зрението и това прави реакциите им по-бавни с три секунди. Които понякога може да спасят живот.

В същото време обаче не бива да се пренебрегват и другите фактори, които имат съществен принос за безопасността на движението. На първо място е състоянието на пътищата в страната. Ако те са качествени - без дупки, с добро асфалтово покритие, тогава голяма част от битката да има по-малко загинали и по-малко ранени на пътя ще е спечелена.

Разбира се, съвсем не е за подценяване и идиотското поведение на хулиганите на пътя, което пък може да бъде намалено до минимум, ако има по-строг контрол. Тъкмо затова е важно фокусът в битката срещу войната на пътя да бъде комплексен. В противен случай и всички шофьори да имат прекрасно зрение, това няма да спаси участниците в движението, ако насреща им лети някой с 200 километра в час.

Материал по темата четете тук.

