- Г-жа Габровска, разкажете ни за новата employer branding кампания, която стартирате – какво я прави различна и какво искате да постигнете чрез нея?

- „Поеми по нов път“ е кампания, която показва реалните лица зад успеха на Филип Морис България. Искаме да направим така, че не само ние вътрешно, но и всички да знаят кои са тези хора, да чуят техните думи и мисли. Колегите ни от търговския екип са нашите посланици, а кампанията е изградена около техните лични мнения, техните истории и тяхната енергия.

Целта ни е да покажем силата на търговския ни екип, на нашите таланти и да споделим, че зад всяка позиция стоят истински мотивирани хора с мисия, ясни цели, бизнес разбиране, хора, които се развиват и са горди с принадлежността си към компанията. Постигнали сме силна вътрешна ангажираност, усещане за гордост, че сме Top employer и искаме да го споделим.

- Какви са най-успешните практики за задържане на таланти във Филип Морис България и как ги адаптирате към нуждите на търговските екипи?

- Вярваме, че задържането на таланти започва с възможностите, които даваме за тяхното развитие. В търговските ни екипи това означава ясни цели, динамична среда, усвояване на нови способности, участие в програми и проекти, а заедно с това значи и възможност за бърз растеж в организацията. Фактът, че през миналата година 50% от нашите служители са направили нова кариерна стъпка е красноречив.

Осигуряваме изключително конкурентно възнаграждение, което е сред най-високите в страната, и го адаптираме ежегодно на база на проучванията на пазара. Конкурираме се не само с FMCG компаниите, но и с фармацевтичния и ИТ сектори.

Имаме изключителни придобивки - например за майките изплащаме пълното нетно възнаграждение в рамките на първите 4 месеца, а за татковците даваме допълнително 8 седмици платен отпуск над предвиденото в Кодекса на труда, правим застраховката „Живот“ за всички, уелбиинг програмата включва над 40 активности. Стимулираме мобилността в страната като подкрепяме финансово колегите в рамките на първите три години. Всичко това е възможно благодарение на иновативността на компанията и културата ни на растеж, заложена в ценностите: We care, We are better together, We are game changers.

- Какви стъпки предприемате, за да гарантирате равни възможности за всички служители – особено в динамична среда като търговската?

- Равните възможности не са просто политика – те са част от ежедневието ни. Сертифицираме се със сертификат Equal Salary от 2019 година. Одитът по този сертификат е свързан с гарантирането на равно заплащане за равен труд. Осигуряваме достъп до обучения, менторски програми и регионални проекти, независимо от позицията или опита.

В търговската структура това означава, че всеки има шанс да се развива. Работим с ясни критерии, прозрачност и подкрепа от лидерите. И най-важното – слушаме хората и адаптираме подхода си спрямо техните нужди.

- Как изграждате лидери в организацията?

- Лидерството при нас не е свързано само с позиция – то е свързано с поведение, с пример и с влияние. Инвестираме в лидерски програми, които развиват уменията за управление, комуникация и стратегическо мислене. Работим с индивидуални планове за развитие и даваме възможност на хората да водят проекти, да участват в клъстърни инициативи и да се включват в международни екипи.

Говорим за растежа – не само като резултат, но и като култура. Това изгражда лидери, които не просто управляват, а вдъхновяват.