Справедливостта не се решава с партийна рулетка, единственият аршин е законът

Тяснопартийните интереси не пълнят пленарната зала! Но пък гледахме нова версия на „И Урсула ми вика: Кириле..."

Днешният дебат в Европейския парламент, поискан уж в защита на правовия ред в България, бе единствено опит на евролибералите да разпънат политически чадър над Продължаваме промяната.

Неслучайно този дебат беше включен в дневния ред с процедурни хватки. След 4 отказа на Председателския съвет да се гледа в Европейския парламент, групата „Обнови Европа" го вкара на сесия през „задната врата", възползвайки се от чл. 169 от Правилника за дейността. Той им дава право на ротационен принцип да предлагат въпрос за разглеждане и без съгласието на останалите политическите групи.

Сега, след като стана ясно, че от ЕП и ресорните комисии няма да изпратят мисия в България по повод ареста на варненския кмет Благомир Коцев, евролибералите щели сами да организират. Дали знаят, че ще проучват решенията не на един или два, а на цели шест съдебни състава?! А дали са наясно, че главният „борец за правосъдие" на ПП е майстор на „ала-бала" и е погазил дори Конституцията?!

Преди три години, когато ЕНП предложи резолюция, с която Европейският парламент да осъди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов, ние отказахме. Съдът вече беше постановил, че задържането им е противозаконно, но не искахме случилото се да става повод за очерняне на страната ни в Европа. Лично лидерът на ГЕРБ отхвърли предложението, защото знаеше, че подобна резолюция би била петно върху авторитета на България.

България е над партийните интереси и това е истинското държавническо поведение!

Докато ние браним името и достойнството на страната си, други обаче системно ги потъпкват заради политическа протекция и медийна популярност.

Не взех участие в днешния дебат, защото Брюксел не е трибуна за вътрешнопартийни битки и доноси, с които ПП–ДБ заливат европейските институции, за да кърпят пробойните в собствения си лагер.

Справедливостта не се мери с партийна рулетка. Единственият аршин е законът и той важи за всички. Колкото по-рано го разберат самопровъзгласилите се защитници на правовия ред, толкова по-малко България ще страда от тяхното лицемерие и двойния им стандарт.

Днес „парата" се вдигна и в пленарната зала на ЕП, но дебатите само потвърдиха основния принцип – трябва да оставим правораздавателните органи да си свършат работата. Без внушения, без натиск, без партийно вмешателство!

(от Фейсбук)