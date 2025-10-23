ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си разменят атаки с дронове, удари...

Само в "24 часа" на 23 октомври: Без регулации за вадене на нож у нас, как е по света?

Само в "24 часа" на 23 октомври може да прочетете: 

- Тревожната истина след убийството в мола и прободения в училище - МВР няма точна статистика за престъпленията с ножове, цяла Европа мисли как да събере хладните оръжия на младите

- Държавата е по-щедър работодател от частника в 85% от общините в България, макар в едва 46 от 265 да е и по-голям - интервю с Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика

- Ние им плащаме, те ни съсипват живота и бизнеса. Увеличават се и чиновниците, и заплатата им, а каква работа вършат? Анализ на Слави Ангелов

Рекорден интерес - 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

- Как ще ни пазят от измами на Черния петък?

- (Не)обвързан ли е Асен Блатечки в момента? 

Специални страници "Арт" всеки четвъртък

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

