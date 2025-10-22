ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш грузински премиер призна, че е получавал неза...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21558670 www.24chasa.bg

Такса за водомера - само ако е справедлива и не вдига цената

1352
Изправността на водомерите трябва да се проверява през 5 г.

Законови промени, приети от парламента на първо четене, въвеждат плащане за водата, дори и да не се ползва.

Идеята за въвеждане на фиксирана такса за достъп до някаква услуга не е нещо непознато - прилага се и в други комунални услуги. Основната логика е, че дори без потребление инфраструктурата се поддържа и има постоянни разходи.

Въпросът е как това ще се направи и при каква регулация. От една страна, мярката може да осигури стабилност на ВиК дружествата и да подобри възможностите за инвестиции и поддръжка. От друга - хората може да бъдат натоварени с нов разход, който в много случаи няма реално покритие. Най-проблемно ще е за собствениците на имоти, които не се използват постоянно, за тези, които всяко година се оказват на режим, както и за домакинства с ниски доходи.

Без ясна методика, социална защита и ефективен контрол и гаранция, че сегашната цена на водата просто ще се раздели на две, без да се покачва, тази такса може да се превърне в още един източник на недоверие на хората към държавата.

Материала по темата прочетете тук.

Изправността на водомерите трябва да се проверява през 5 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса