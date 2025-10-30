Срещата ни с Ники Кънчев е провокирана от една кампания, която призовава всеки един от нас да вземе активна роля в справянето с един изключително притеснителен проблем – достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови изделия.

Телевизионният водещ застава рамо до рамо с актрисата Теодора Духовникова и кардиолога д-р Танер Шахин, които са посланиците на „Без компромиси“, кампания на Филип Морис България.

- Г-н Кънчев, какво ви мотивира да се включите в кампанията „Без компромиси“ и защо смятате, че темата за превенцията на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти е толкова важна?

- Обществено ни като цяло е на една гранична бразда спрямо младите хора. Ако преминем оттатък към „тъмната страна“ ще получим в замяна тежки и дълготрайни последствия. Тук визирам агресията, насилието, доминацията, бандите, правото да е на страната на по-силния физически лидер, намаляващата сила на иначе доброто ни образование. Тук като цяло ни трябват по-строги правила и обществени регулация. Алкохол, тютюн, всякакви стимулиращи средства са една от вратите към посочените по-горе явления. Категоричен съм, че като родител темата ме засяга лично. Виждам отблизо предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, и вярвам, че когато става дума за тяхното здраве и бъдеще, подходът ни трябва да бъде категоричен – да не правим компромиси, да даваме пример, да сме готови да се намесим, за да може да направим стъпка към решаването на проблема. Данните са стряскащи – всеки четвърти ученик между 13 и 15 години у нас употребява тютюневи или никотинови продукти. Това означава само едно: че тези продукти са леснодостъпни дори и за децата, и са на една ръка разстояние. Интересът винаги е клател феса по тези ширини и не само тук, но има неща, които са над парите, над актуалното за деня, над модерното и това е здравето. Това не е просто статистика, това е сигнал, че трябва да действаме – като родители, учители, обществени личности.

- Като човек с дългогодишно присъствие в медиите, как оценявате ролята на публичните личности в борбата с обществено значими проблеми като употребата на тютюневи изделия от непълнолетни?

- Да си част от публичното пространство е отговорност, която аз много добре осъзнавам. Със силата идва и отговорността. Ние, популярните лица, имаме наистина силата да насочваме вниманието към важни теми и точно заради тази привилегия трябва да работим, за да вдъхновим промяна. Когато говорим открито и отговорно, хората чуват. Вярвам, че нашата роля не е само да забавляваме, а и да бъдем глас за важните теми и да покажем грижа към останалите. Кампанията „Без компромиси“ е точно такъв пример – тя ни дава възможност да бъдем част от решението на проблема, а не просто странични наблюдатели. Затова и се включих. Но тук всички можем още и още.

Ето ви чудесен пример че можем още и още от последните няколко дни. Колегата Георги Блажев ми преподаде и на един урок. След емоциите около триумфа на Карлос Насар, когато всички вдигахме с нашия щангист за третата му световна титла и се кефихме и тупахме в гърдите Жоро обърна фокуса в друга посока и написа следния пост: „Щом Карлос Насар може да вдигне 395 кг, значи и ти можеш да си вдигнеш фаса от улицата“. Ето това е силата на словото, да си инфлуенсър, да покажеш на другите, че може и по-друг начин. Не случайно има 20 000 лайка това изречение...

- Какво послание бихте отправили към младите хора, които ви гледат и слушат ежедневно? А към техните родители?

- На младите бих казал: мислете върху това, което правите днес, защото то определя утрешния ви потенциал. На родителите бих казал – нека не се страхуваме да говорим с децата си, нека не се притесняваме от неудобните теми. Нека бъдем до тях, не само когато всичко е наред, а и когато имат нужда от подкрепа, разбиране и твърда позиция.

- Има ли начин, по който може да се провокира колективна отговорност и не е ли тя това, от което всички имаме нужда напоследък?

- Абсолютно. Колективната отговорност започва първо с личната отговорност и осъзнаването, че ние сме част от голямата картинка и всяко наше решение може да се отрази положително или отрицателно на утрешния ден. Когато всеки от нас – родител, учител, търговец, публична личност – поеме своята част от отговорността, тогава се случва промяната. Кампанията „Без компромиси“ е точно такъв призив – да действаме заедно, защото проблемът е общ, а решението може да дойде само от колективното осъзнаване. Имаме нужда всички заедно да пораснем като общество. Малко неща правим заедно, малко ни пука за другия, за съседа, за възрастните в квартала или в блока.

