Защо добрите намерения за с. Труд доведоха до лош резултат и сега стотици страдат

Има една поговорка "Внимавай какво си пожелаваш, защото може да се сбъдне"! Това предупреждава бившият зам.–кмет по транспорта в Пловдив Александър Константинов, анализирайки ситуацията с протестите на село Труд и случилото се в последното денонощие.

Публикуваме целият му текст без редакторска намеса, дано хората, които визира, си вземат урок.

Понякога добрите намерения водят до лош резултат. Днес сме свидетели на нещо такова - собственикът на маршрутните линии № 5 и №8 Петко Ангелов отказа да вози хората от селата северно от Пловдив. След среща при областния управител все пак реши да върне на терена микробусите, но до селата Скутаре, Рогош и Маноле. А за Труд и Строево засега не. Той директно обвинява съпредседателите на "Бъдеще за Труд" Галина Тошева и общинският съветник от ПП–ДБ Станимир Тончев, инициаторите на протестите в село Труд, за неоснователни забележки за неговите маршрутки.

Ситуацията никак не е лесна. Никой превозвач не иска да праща автобуси по тези маршрути, защото няма икономическа логика. За разлика от градските разписания в областната транспортна схема няма субсидии и компенсации. Пътникопотокът е много неравномерен, защото пътници има сутрин и вечер, но в останалото време автобусите се движат празни. Община "Марица" не субсидира тези превози и затова на конкурсите за тях няма кандидати. В пазарна икономика водеща е печалбата, а в тези превози такава няма. Затова в тази материя не трябва да се влиза с атака от некомпетентни хора. Резултатът може да е точно обратен.

Имаме и други случаи, когато инициативни комитети са направили повече бели, отколкото ползи. Например в един квартал на район "Тракия" в Пловдив един такъв инициативен комитет (пак на една активна дама) спря строителството на детска ясла. Общината бързо премести проекта в друга зона и вече стартира обществената поръчка. Да, но сега в квартала, който загуби детското заведения младите семейства се чудят какво да правят с децата. Даже се писа, че се събира подписка за изграждане на такова заведение. Да отидат при дамата и да оставят децата на нея.

Група от свръхактивни дами (няма да цитирам имената им, защото те са известни) спряха изграждането на пътния възел на две нива до Водната палата в Пловдив. Общината бързо пренасочи парите в други проекти (например "Дондуковата градина"), но колоните автомобили на Панаирния мост и бул. "Марица юг" се пълнят ежедневно. Страдат всички, но никой не търси отговорност от тези, дето негодуваха.

С протести и инициативни комитети някой дами станаха и районни кметове - да са живи и здрави в Пловдив. Не трябва важните градоустройствени и транспортни проблеми да се решават от аматьори. За такива проблеми трябва да се търсят професионалисти, които познават нормите, законите и наредбите и имат професионална подготовка. По света такива проблеми вече се решават и със софтуерни програми на базата на математически модели.

Проблемът на селата около Пловдив сигурно ще се реши в рамките на законите на страната, а не с разходки по шосетата.

(От фейсбук)