Да сменяме ли времето и кое е по-важно: купонът или здравето

Скоро ще станат десетина години, преминали в брюкселско чудене - да сменят ли европейците времето два пъти в годината, или да изберат здравето. Защото медиците отдавна са доказали: най-добре за хората е да си действа астрономическото време. И сега в неделя пак ще въртим стрелките, а мнозина пак ще се чудят напред или назад. Но едва ли ще се вслушат в гласа на експертите, че това е вредно за здравето.

Да не говорим, че отдавна е доказано: версията с пестенето на тока (заради което сменяме часовника) е в историята и от това полза съществена няма. Има обаче други ползи - страните с най-развит туризъм например искат лятното часово време да остане, защото така купонът е по-дълъг, а съответно и похарчените от туристите пари са повече.

Според проучване на ЕК от 2018 г. 84% от общо 6,4 млн. европейци искат да се сложи край на местенето на стрелките. Нищо чудно обаче в Брюксел тази дискусия да продължи още десетина години, докато се стигне до общо решение в полза на гражданите.

