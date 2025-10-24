Само в "24 часа" на 24 октомври: Втори опит да спрем местенето на стрелките, но в неделя отново отиваме час назад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 24 октомври четете:

Втори опит да спрем местенето на стрелките, но в неделя отново отиваме час назад

Пастата макарони ли е? Уж ядене на бедните, а покори световната кухня

Как преходът ни раздели на "спестовници" и "живеещи с кредити" - анализ на независимия финансов консултант Стойне Василев

Защо учени нарекоха болестта на Алцхаймер диабет тип 3

Настинката сега ви кара да кашляте? Най-вероятно е вирус от ръцете, не грип

Трябва ли горили да пазят хората в мола от побеснели младежи с ножове - интервю с психиатъра Любомир Канов

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.