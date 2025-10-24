Защо Тръмп прекрати внезапно търговските преговори с Канада

Късно в четвъртък президентът Доналд Тръмп заяви, че прекратява търговските преговори с Канада, като посочи телевизионна реклама, спонсорирана от правителството на Онтарио, в която се чува гласът на Роналд Рейгън, който говори отрицателно за митата, пише БТА.

"Въз основа на тяхното безобразно поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ", написа Тръмп в социалните мрежи малко преди 07:00 ч. българско време.

Президентът твърди, че Канада "измамно е използвала реклама, която е ФАЛШИВА, с участието на Роналд Рейгън, който говори негативно за митата". Тръмп твърди, че рекламата е имала за цел да попречи на Върховния съд и други съдилища, докато те преценяват законността на неговите широкообхватни мита.

Белият дом не отговори веднага на исканията за повече информация.

Заплахата за прекратяване на преговорите е само последният от поредицата търговски спорове между САЩ и Канада - продължила няколко месеца сага, в която Тръмп и преди е заплашвал да прекрати преговорите, но в крайна сметка променяше мнението си след отстъпки от страна на Отава. Решението сега е взето две седмици след като канадският министър-председател Марк Карни посети Тръмп в Белия дом. Въпреки че имаше някои признаци на напредък, не беше обявено конкретно споразумение.

В началото на управлението си Тръмп наложи мита на Канада заради обвинения в контрабанда на наркотици, преди да освободи от тях стоките, които отговарят на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Отделно от това той наложи налози върху канадски автомобили, стомана, алуминий и продукти от дървен материал като част от глобалните тарифни действия, целящи да засилят националната сигурност на САЩ.

Въпросната реклама е спонсорирана от канадската провинция Онтарио и в нея Рейгън критикува митата, като казва, че те могат да изглеждат патриотични, но "в дългосрочен план подобни търговски бариери вредят на всеки американски работник и потребител", водят до "ожесточени търговски войни" и до загуба на работни места. Лидерът на Онтарио Дъг Форд заяви в реч в Торонто по-рано този месец, че провинцията ще похарчи 53 млн. долара, за да пусне рекламата в големите мрежи в САЩ.

В рекламата е използван аудиозапис от радиообръщение на Рейгън от 1987 г. В четвъртък вечерта, малко преди коментарите на Тръмп, президентската фондация и институтът "Роналд Рейгън" заявиха в социалните мрежи, че рекламата представя грешно обръщението на Рейгън. Правителството на Онтарио не е искало разрешение за използване на аудиозаписа, заяви фондацията и добави, че разглежда правните си възможности. Фондацията не уточни обаче каква е неточната информация в рекламата.

В обръщението от Президентската библиотека "Роналд Рейгън", публикувано в "ЮТюб" (YouTube), бившият президент подробно изтъква ангажимента си към свободната търговия, като заявява, че тогавашното решение за налагане на мита върху японски полупроводници е било изключение от цялостното му желание за намаляване на митата и търговските бариери. Канада и САЩ обсъждаха в последните седмици как да намалят някои мита, които Тръмп е наложил на северната съседка на САЩ, по-специално 50-процентните налози, които Тръмп наложи върху канадския алуминий и стомана. Страните също така трябва да започнат предоговаряне на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада през следващите месеци - преразглеждане, което по закон трябва да се извърши през 2026 г.

Високопоставени членове на администрацията на Тръмп, по-специално министърът на търговията Хауърд Лътник, предложиха разделянето на тристранния пакт на две отделни двустранни споразумения - вариант, за който Тръмп сигнализира, че е отворен, но не го е одобрил категорично.

Решението на Онтарио да включи Рейгън в рекламата е забележително поради голямото влияние на бившия президент сред консерваторите. Рекламата подчертава дългогодишната подкрепа на републиканците за свободната търговия, с някои изключения - идеология, която Тръмп започна да разрушава след победата си над Хилъри Клинтън през 2016 г. Завръщането на Тръмп в Белия дом ускори отдалечаването на Републиканската партия от свободната търговия, коментира изданието.

Форд, лидерът на Онтарио, настоява Канада да бъде по-агресивна в преговорите си със САЩ. Той заяви, че е готов да ограничи износа на енергийни ресурси и минерали за САЩ като ответна мярка. Онтарио, най-населената канадска провинция, наскоро загуби работни места в автомобилния сектор, тъй като този месец „Стелантис" (Stellantis) и „Дженеръл Моторс" (GM) обявиха, че се оттеглят от производството на автомобили в провинцията, отчасти заради митата на Тръмп. Днес канадското правителство обяви нови ограничения върху автомобилните производители. Решението предвижда съществено съкращаване на квотите за внос на превозни средства, които се ползват с преференциални митнически облекчения. Съгласно новите правила годишният обем на квотата за митнически облекчения за "Дженерал мотърс" се намалява с 24,2 на сто, а за "Стелантис" – с 50 на сто.