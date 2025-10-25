ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за първия ред на Виенската филхармония

1760
Тони Стораро Снимка личен архив

Обявената цена от 10 000 лева за билет за юбилейния концерт на Тони Стораро по случай 50-годишнината му следващата година изуми и заклетите му фенове, и мразещите чалгата.

Цените всъщност започват от 40 лв. и достигат до 10 000 лв., като рекордната сума е за VIP сепарета с 8 места, което включва вечеря, алкохол и лична среща с изпълнителя. Билетите за тези суми вече са разпродадени и са останали сепарета за по 6 хил. лв.

Всички цени над 150 лв. са ми неразбираеми, пише Биляна Консулова във фейсбук.

Кой луд дава по 5-6 и дори 10 000 лева за билет за концерт на Тони Стораро, пита риторично Йордан Караколев.

Подобен е и коментарът на Биляна Петринска. Дайте пари на деца в затруднено положение, дарете на училище, болница... Какво ще получите на тази маса за 10 000 лв.?! И тук въобще дори не коментирам чий е концертът, пише още тя.

Според Климент Климентов такива пари се дават само за първите VIP редове на новогодишния концерт, но на Виенската филхармония, където са топбанкери, финансисти, предприемачи, артисти и футболисти - световни икони.

Марина Иванова пък смята, че става дума за преброяване на потомците на бай Ганьо.

Според Грета Димитрова простият и глупав човек, който би дал такава сума, не ги притежава тези пари.Той вече си е купил с бърз кредит я айфон, кола, снимки за фейсбук от Малдивите....

Тони Стораро за кого се мисли, пита Стойчо Калеев. И споделя спомен: През 2012 г. за концерта си (две поредни вечери) в Arena di Verona (с капацитет 12 000 места) Адриано Челентано поиска 12 000 билета да са на символична цена от €1 евро за двете вечери!

Тони Стораро Снимка личен архив

