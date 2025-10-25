10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за първия ред на Виенската филхармония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обявената цена от 10 000 лева за билет за юбилейния концерт на Тони Стораро по случай 50-годишнината му следващата година изуми и заклетите му фенове, и мразещите чалгата.

Цените всъщност започват от 40 лв. и достигат до 10 000 лв., като рекордната сума е за VIP сепарета с 8 места, което включва вечеря, алкохол и лична среща с изпълнителя. Билетите за тези суми вече са разпродадени и са останали сепарета за по 6 хил. лв.

Всички цени над 150 лв. са ми неразбираеми, пише Биляна Консулова във фейсбук.

Кой луд дава по 5-6 и дори 10 000 лева за билет за концерт на Тони Стораро, пита риторично Йордан Караколев.

Подобен е и коментарът на Биляна Петринска. Дайте пари на деца в затруднено положение, дарете на училище, болница... Какво ще получите на тази маса за 10 000 лв.?! И тук въобще дори не коментирам чий е концертът, пише още тя.

Според Климент Климентов такива пари се дават само за първите VIP редове на новогодишния концерт, но на Виенската филхармония, където са топбанкери, финансисти, предприемачи, артисти и футболисти - световни икони.

Марина Иванова пък смята, че става дума за преброяване на потомците на бай Ганьо.

Според Грета Димитрова простият и глупав човек, който би дал такава сума, не ги притежава тези пари.Той вече си е купил с бърз кредит я айфон, кола, снимки за фейсбук от Малдивите....

Тони Стораро за кого се мисли, пита Стойчо Калеев. И споделя спомен: През 2012 г. за концерта си (две поредни вечери) в Arena di Verona (с капацитет 12 000 места) Адриано Челентано поиска 12 000 билета да са на символична цена от €1 евро за двете вечери!