Хамас няма да се разоръжава, нито ще се откаже от властта, камо ли да признае Израел

„Ако не сложат оръжията си, ще ги разоръжим, и това ще стане бързо и може би с насилие", заяви с рязък тон американският президент Доналд Тръмп, когато беше попитан за съдбата на оръжията на Хамас в Газа.

Тези коментари дойдоха няколко дни след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, съдържащо 20 точки.

Досега са изпълнени няколко важни точки от него, включително предаването на всички живи заложници и някои от телата на убитите, в замяна на освобождаването на палестинци от израелски затвори и прекратяването на военните операции.

„Тези постижения, макар и значими, са лесни. По-трудната задача е да се принуди Хамас да се разоръжи", заяви Макс Абрамс, старши сътрудник в Съвета за външни отношения на САЩ, пред Al-Hurra нет.

Говоренето за оръжията на Хамас не се ограничава до списък с военни артикули, разпръснати тук-там, а се отнася до цялостна логистична структура. Има ракети, оръжейни складове, местни производствени цехове, мрежи за контрабанда и сложна мрежа от тунели, простиращи се на километри под земята.

Следователно концепцията за разоръжаване надхвърля събирането на видимите оръжия. Тя трябва да включва систематичното разформироване на цехове за производство на ракети и дронове, демонтирането на инфоструктурата за контрол и комуникации, които позволиха на движението да управлява сложни операции дълги години.

„Разоръжаването е теоретично възможно, но е много трудно, ако не и невъзможно", заяви полковник Ройвен Берко от резерва на израелската армия в интервю за Al-Hurra.net.

Тези трудности са свързани с липсата на „силна изпълнителна воля и алтернативна структура, способна да прилага закона" в Ивицата Газа.

Анализатори отбелязват и практическата разлика между видовете оръжия: премахването на „тежки оръжия като пускови установки, ракетни платформи и минохвъргачки изглежда по-осъществимо, отколкото конфискацията на хиляди леки оръжия, съхранявани в домовете".

Те предупреждават, че ако лекото стрелково оръжие остане разпространено, вратата ще остане отворена за превъоръжаване.

Факторът „външно възпиране"

Различни експерти подчертават и фактора „външно възпиране": контрабандата на оръжие продължава по сложни канали и ефективният контрол на граничните пунктове и границите, особено с Египет, ще бъде от решаващо значение за успеха на всякакви усилия за разоръжаване.

Те подчертават, че успехът на всеки практически подход изисква посреднически елемент с реална изпълнителна възможност - арабски или международни сили, или комбинация от двете, за да наложат правилата на преходния етап. Те обаче предупреждават, че предишният опит е показал ограниченията на влиянието на международните сили, освен ако не са придружени от политическа подкрепа и ефективни възможности за наблюдение, както беше случаят с „Хизбула" след войната през 2006 г.

Основни сценарии

Предвид настоящата ситуация в Газа и натиска, под който се намира Хамас, има няколко основни сценария за това какво ще се случи с оръжията на движението, според палестинския изследовател в областта на управлението и политиката Джихад Харб. Един от тях е Израел да контролира ивицата Газа, да проведе операция по разоръжаване и да унищожи тунелите.

„Този сценарий е труден за реализация, като се вземе предвид, че Израел не е успял да елиминира Хамас през последните две години, и затова може да отнеме много време и да доведе до значителни загуби на човешки животи, особено сред палестинците", казва Харб.

Вторият сценарий е това да се направи от международни миротворчески сили съгласно резолюция на Съвета за сигурност, които ще извършат разоръжаване, имобилизиране на бойците и ще ги интегрират в обществото, в процес, подобен на този, проведен от Организацията на обединените нации в няколко страни, най-вече в Латинска Америка и Африка.

„Шансовете този сценарий да бъде приложен на практика са малки по няколко причини, най-важната от които е резервираността на Израел и САЩ по въпроса за интернационализацията", посочва Харб.

Сценарият, който е по-близък до реалността, включва присъствието на Палестинската автономна власт в ивицата Газа, която работи за сключване на споразумение с Хамас за предаване на оръжията, като същевременно дава гаранции на бойците, че няма да бъдат подведени под отговорност в бъдеще или преследвани от Израел, както се случи в Ирландия.Това обаче е отхвърлено от Израел категорично.

„Не мисля, че един субект е в състояние да разоръжи Хамас без политическа перспектива", казва Харб, който залага на възможността на Палестинската автономна власт да се върне постепенно в Газа и да постигне споразумение с Хамас за предаване на оръжията в замяна на (отбранителни и правни) гаранции и етапи на реинтеграция.

Но основният проблем остава този със стимулите: за Хамас оръжията не са само инструмент за бойни действия, но и част от система за влияние и идентичност.

„Следователно, всякакви мерки за сигурност трябва да бъдат придружени от програми за реинтеграция на бойците, устойчиви икономически решения и политически гаранции, които да отговорят на вакуума на легитимност на местно ниво и да предложат на населението реални алтернативи", казва Берко.

Това означава, че разоръжаването на Хамас може да се осъществи само постепенно, в рамките на ясна политическа и свързана със сигурността рамка, подкрепена от сериозна международна и регионална воля и с ефективни механизми за мониторинг и отчетност. Реално, за да се постигне това, е необходимо усилията в областта на сигурността да бъдат свързани с конкретни граждански стимули, като проекти за възстановяване, създаване на работни места и подобряване на услугите, като по този начин се спомогне за възстановяване на доверието на населението в гражданските институции.

Тишината преди бурята

В Газа, тясната крайбрежна ивица, простираща се на 41 километра по Средиземно море, спокойствието, което настъпи след прекратяването на огъня, приличаше на затишие пред буря.

В продължение на две години, от 7 октомври 2023 г., когато избухна войната след атаката на Хамас, при която загинаха 1200 израелци и бяха взети 251 заложници, Газа се превърна в ад. Днес Ивицата временно въздиша с облекчение, но призракът на нова война все още витае над нея.

В четвъртък Тръмп заяви в публикация в социалните мрежи, че ако Хамас продължава да убива хора в Газа, „няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием".

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като Хамас уби десетки мъже в град Газа, обвинени в сътрудничество с Израел.

Няколко часа по-рано Тръмп заплаши, че ще обмисли да позволи на израелските сили да възобновят боевете в ивицата Газа, ако Хамас не спазва споразумението за прекратяване на огъня и откаже да се разоръжи.

Тези изказвания съвпаднаха с други, направени от израелския министър на отбраната Израел Кац, че е наредил на армията да подготви цялостен план за „разгромяване на Хамас" в ивицата Газа, ако войната бъде възобновена.

От това Абрамс заключава, че Израел може поднови военната си кампания срещу Хамас поради слабостта на наличните алтернативи.

„Хамас няма да се разоръжи доброволно, защото оцеляването му като сплотена въоръжена организация е ключова цел", казва Абрамс.

Абрамс също не очаква Турция или Катар да играят ефективно тази роля, предвид историческите им взаимоотношения с Хамас и дългогодишната им подкрепа за него.

Това, което обединява повечето анализатори е ,че те не виждат в близко бъдеще да се появи палестинско ръководство, което да поеме задачата да се изправи срещу Хамас. Може би такова ръководство ще се появи някой ден, но никой не вярва , че Израел ще чака търпеливо това да се случи, докато Хамас остане въоръжен.

Съпротивата не може да сложи оръжията си

Юсеф Хамдан, представител на Хамас в Алжир, потвърди вчера, че съпротивата не може да сложи оръжията си, докато не приключи окупацията на Палестина, като подчерта, че приема да се създаде палестинска държава на част от "нашата земя", но без да признава Израел или решението за две държави.

В интервю за програмата „Дясно и ляво" по местния канал Al-Khabar TV Хамдан обясни, че „решението за две държави означава признаване на отстъпването на част от нашата земя, която принадлежи само на нас и която е ислямски вакъф, а ние сме начело в защитата му".

Лидерът подчерта, че палестинската съпротива „няма да сложи оръжията си докато окупаторите не напуснат нашата земя".

Той смята, че концепцията за победа за всяка от страните в неотдавнашната война е свързана с целите, които окупацията се е стремяла да постигне, но не е успяла. Той обясни, че да се разрушават около 90 % от съоръженията в ивицата Газа не означава военна или политическа победа и е доказателство за неуспеха на окупацията да постигне своя проект.

Въпросът за телата на израелските заложници, които остават в ивицата Газа, се превръща в решаващ коз, на който американският президент Доналд Тръмп залага, за да наложи бърз преход към следващата фаза на сделката за прекратяване на огъня, която включва разоръжаване на Хамас и промяна на административните разпоредби в ивицата.

Най-значимото развитие на място беше, че в неделя сутринта египетско тежко оборудване и техника влезе, за да търс тези тела, което съвпадна със заплахите на САЩ за наказателни мерки. В събота вечерта и рано сутринта в неделя десетки египетски машини, товарачи и превозни средства влязоха в ивицата Газа директно през граничния пункт Рафа.

Тази директна акция, одобрена от Изрел, беше предприета с цел да се помогне в разглеждането на останките на израелските заложници под развалините на сградите, разрушени от израелските бомбардировки.

Тази безпрецедентна координация на място отразява степента на международния натиск за постигане на окончателно решение на въпроса с заложниците.

Египетското оборудване

Политическият натиск ескалира, когато египетското оборудване влезе, като прие формата на пряка заплаха от Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп, в публикация на своята платформа Truth Social, поиска Хамас да предприеме незабавни действия за връщането на останалите тела на заложниците, включително двама американци, като отбеляза, че този въпрос не може да остане нерешен.

Тръмп отправи предупреждение за срока и дипломатическа заплаха, свързвайки съдбата на телата с бъдещето на целия мирен процес.

„Хамас трябва незабавно да започне да връща останалите тела на заложниците, включително двама американци", заяви Тръмп в пост в социалната си платформа Truth Social.