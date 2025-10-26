Коментар на седмицата №3: Защо злоупотребявате с обезумелия от мъка човек

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с близо 47 000 прочитания.

Злодейската злоупотреба с обезумелия от мъка човек - бащата на Сияна, не говори за опит за унищожаване на така наречената хранилка по ПТП делата, а повече прилича на битка за нейното оцеляване.

Благодарим на бащата на Сияна, че в битката за установяване на истината лъсват тези, които го подстрекават. А те са тези, които най-много се страхувате от въвеждане на регулация за съдебните експертизи и експерти.

Като адвокат и приятел на Милен Цветков приживе и по делата след смъртта му съм задължена да заема позиция. След смъртта му се задвижи опит за решаване празнотата в законодателството. Понякога си мисля, че Милен умря, за да отприщи калната вода...И никой не разказа как живееше Душата на Милен, останал без работа!

Защо няма случаен подбор на вещи лица, лицензиране, отнемане на лиценз и пр. В момента има ли по-подготвен специалист от проф. Карапетков за работа по регулациите? Запозната съм с експертизата по делото за смъртта на Милен. Седморна експертиза от инженери и лекари с необходимите специални знания за изясняване обстоятелствата за смъртта на Милен. Заключението им бе безупречно. Работих с проф. Карапетков по идеите да има закон за вещите лица, сдружения на вещите лица по специалности, обучението им, правоспособността или отстраняването им от нарочен регистър и пр. Той разполагаше с огромна база данни. Беше превел правилата за ПТП и вещи лица на завидни държави- демокрации. Какво по-добро от създаването на ред в експертната дейност и разследването. Тогава не следва ли изводът, че НЯКОИ целят дискредитацията на Мъжа, който се захвана да работи в помощ на държавните институции.

Макар адвокат, дадох идея публично и лично проф. Карапетков да бъде назначен като зам.-министър в министерство на правосъдието по въпросите на безопасността на движението и ПТП експертизите. Започвам да мисля, че се подклажда политическа атака срещу проф. Карапетков, за да няма регулации и "кочината" да си нагажда заключенията...

От Фейсбук