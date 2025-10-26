Коментар на седмицата №2: Политическо признание на деня: Безстрашната лОвена мачка Бойко Борисов премости

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с близо 59 000 прочитания.

Откакто преди 24 години влезе във властта, Бойко Борисов произвежда крилати лафове. Първият беше "Ние ги хващаме, те ги пускат". Ние - МВР, те - разните магистрати.

Може би дълъг живот ще има и картинното му сравнение как се гуши нелОвена мачка. Някои като че ли не го разбраха още на ниво фраза, други като че ли не вникнаха, че Бойко Борисов всъщност описа нещо много ключово за политическото си поведение.

Във банкянския фолклор нелОвената мачка, сиреч оная котка, която няма опит, не бяга, когато някой иска да я хване, а само стреснато се гуши.

Бойко Борисов обаче е лОвена мачка, затова отиде да се срещне с Делян Пеевски и депутатите от ДПС-Ново начало. И премости - по днешния му израз, ГЕРБ продължава да управлява.

Мина моста и това е финалният резултат, колкото и да приказва опозицията уловен ли е Борисов, с какво и от кого. Впрочем той днес й отговори - че не го е страх от Пеевски. Което си е новина, на каквото и да се дължи тази безстрашност.

Много ще е ценно опозицията добре да осмисли какво се случи тази седмица, защото във всяка битка първата крачка е да опознаеш противника. Иначе се гушиш като нелОвена мачка, докато той бяга към победа.