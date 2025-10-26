Коментар на седмицата №1: Ние им плащаме, те ни съсипват живота и бизнеса

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с над 116 000 прочитания.

Увеличават се и чиновниците, и заплатите им, а каква работа вършат?

За последните 15 години българите намаляха с 1,5 милиона души, но чиновниците в държавата се увеличиха двойно. Бюджетът на МВР през 2010 г. е бил 1 милиард лева, а днес е 5 милиарда. Преди 15 г. обаче полицията е институцията с най-силно обществено доверие - 53%. Днес недоверието към нея е почти 60%, а от близо 50 000 души, които работят там, 5000 имат ТЕЛК за нетрудоспособност, а 2000 не са издържали изпита за физическа подготовка.

България традиционно е на предпоследно място в ЕС по доверие в независимостта на съда, а в същото време бюджетът на съдебната власт е колкото е бил и преди 3 години, но в евро! Съдебната система в нашата страна поглъща най-висок процент от брутния вътрешен продукт в целия Европейски съюз, но в същото време сме в дъното на всички класации за върховенство на правото.

През последните 15 години работата на правораздавателните институции в страната на Пепи Еврото и Мартин Нотариуса е намаляла с почти 20 процента заради стопеното в същото време население. Но за 2026-а година Висшият съдебен съвет предвижда ръст на заплатите в системата с 18 процента. Тоест

20% намаление на работата, 18% увеличение на заплатите

Логично, нали? Висшият съдебен съвет е черешката на тортата на циклещото правосъдие.

Но с последното увеличение чиновниците там след 2 месеца ще вземат заплати от по 23 000 лева на месец. При средна за страната от 2640 лв. Чудя се защо бащата на убитата на пътя Сияна и родителите на останалите деца, загинали в катастрофи, напразно чакаха за среща с членовете ѝ.

Те убедително са доказали, че не могат абсолютно с нищо да им помогнат. Безсмислена организация, която дори не може да смени главния прокурор. Ако беше в частния сектор, отдавна да е закрита.

Миналата седмица народните представители пък не проведоха нито едно заседание, защото не успяха да съберат кворум.

Това са същите чиновници, които вече 30 години поддържат бавното правосъдие и липсата на възмездие в нашата страна. От това лято обаче те се подписват под заплати между 8000 и 12 000 лв. Заплащането им се индексира постоянно, въпреки че доверието в парламента традиционно е на дъното - около 10%. И всички знаем, че

понеже са партиен, а не народен избор,

т.нар. народни представители повече вредят, отколкото помагат на гражданите със законотворчеството си. На какво точно се надяват младите лекари, които повече от месец се опитват да се срещнат с тях, за да получават справедливо заплащане за труда си, не е ясно...

Депутатите обаче са само най-видимото от двойно раздутата в последните 15 г. държавна администрация. Въпреки драстично намаляващото население чиновниците, които храним в наши дни, са 141 399. А са били 83 379 през 2010 г. Или казано по друг начин, днес по 21 чиновници утежняват, вместо да облекчават живота на всеки 1000 българи. В Германия са 15 на хиляда души население. В Гърция - 13. А в задушената от финансова криза Румъния замразиха заплатите им на драстично ниски нива още през миналата година. И обявиха, че ще съкратят 40 000 чиновници.

В България е обратното - увеличават се не само чиновниците, но и заплатите им. Например служителите в Министерския съвет, които от години уверено ни водят към все по-светли бъднини, са получавали средно над 5300 лв. на месец плюс надбавки и бонуси от още 1145 лв. Или общо около 6500 лв. И всички тези шокиращи факти получаваме мъчително от държавата в отговор на настойчиви журналистически запитвания.

И да бяха само заплатите... Безполезни чиновници в България се возят на общо 5000 служебни коли - колкото са автомобилите в цялото МВР. А поддръжката и горивото им ни струват на година по 50 милиона лева. Да не говорим за цели структури в държавата, които от години работят на загуба, а ние всекидневно ги субсидираме с данъците си. Като антикорупционната комисия например, която

губи дела на много по-висока финансова стойност,

отколкото печели Като отсъжданията срещу прокуратурата за нарушени права и бавно правосъдие, които всички ние плащаме, а не конкретния магистрат, който се е провалил в работата си от некадърност или защото е взел подкуп. И на всичкото отгоре държавните служители не само не си плащат

осигуровките, защото им ги плащаме всички ние,

а някои получават и между 12 и 20 заплати при пенсиониране. За да не решават, а задълбочават проблемите ни. В частния сектор, който ги изхранва и където всеки сам си плаща осигуровките, а заплатите вече са по-ниски от държавните, това никога не би се случило.Тези почти 150 000 души всъщност са на хранилка - партийно назначени, за да са послушни и да гласуват правилно на изборите. Колкото повече чиновници, толкова повече гласове.

Ние ги субсидираме с данъци, те ни съсипват живота и бизнеса.

Ние кротко събираме капачки за болни деца

Те крадат по 54 милиона от лот на магистрала. При цялата тази наглост в съседна Гърция хората отдавна да са на улицата. Каква промяна, ако не им се покаже, че властта само им е дадена, при това временно.

Само че гърците така се бунтуват, че управниците им специално измислят закони, за да им забранят протести на площада. А ние кротко трупаме пластмасови капачки в бидона и послушно плащаме чуждата сметка.