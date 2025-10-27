ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таванът на метростанция "Лъвов мост" протече след ...

Шумът срещу ограниченията за огрева се оказа излишен

Дърва за огрев

Преди 7-8 години българското общество посрещна с вой намеренията на държавата да ограничи употребата на дърва и въглища за отопление през зимата. Никого не трогваха няколкото закани на Брюксел да съди страната заради прекомерното съдържание на фини прахови частици и серни и азотни окиси във въздуха на близо 40 населени места. Смяташе се, че е изконно право на всеки да се отоплява както може.

Но откакто преди 4-5 години започнаха да се прилагат европейски програми за безплатна подмяна на старите печки с по-екологични, нещата като че ли започнаха да идват на мястото си. Никой не роптае, по-скоро хората питат кога подмяната ще огрее точно тях.

Вследствие на което употребата на дърва за огрев се сви и май след някоя и друга година съвсем ще забравим за тях. С други думи, шумът и воплите бяха излишни.

Материал по темата четете тук.

