Само в "24 часа" на 27 октомври: Климатикът, който “гълта” най-малко ток, победи парното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 27 октомври четете:

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-изгодно, 67% от домакинствата имат

От 2027 г. погребват ядрените отпадъци за 300 години в новото национално хранилище

Бежанци и бедни възродиха бизнеса на заложните къщи, но никой не знае колко са

Опасно е, че много млади до 20 г. заради телефони и почивки влизат в дългова спирала и живеят от заем до заем - интервю с председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев

ВСС - правителството на съдебната система, разпределя близо 1 милиард евро и определя кариерите на магистратите. Не само заплатите им

Простащини навсякъде, младите бягат - и не са ви виновни само политиците! - анализ на проф. Иван Тодоров

Вижте първите страници на "24 часа" от 27 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.