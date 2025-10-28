Магистрала “Тракия” трябва да има резервен път, и то спешно

Някога, преди не толкова много години, по магистралата от София до Пловдив (от табела до табела) се стигаше за час. Без да се нарушават правилата.

Сега, през последните два месеца, когато се правят наложителни ремонти по “Тракия” и се образуват километрични тапи, при засиления трафик и три часа не стигат. А това е магистралата, която е най-натоварена и поема най-тежкия трафик от Европа към Азия. Това също е и магистралата, която няма дублиращо трасе. Стане катастрофа и дотам ­ - чака се с часове. Има ремонт и пак се чака с часове.

А най-лошото е, че пътуващите от София към Пловдив и обратно няма къде да избягат. Няма, защото главният път, някога функциониращ, днес е в окаяно състояние. Ремонтът на пътя от Вакарел през Ихтиман до Костенец е отлаган с години (цели 19) и с основание хората протестират. Защото не е нормално отсечка от 50-60 километра да е зарязана и напълно неизползваема. От години се говори, че “Тракия” трябва да се разшири, защото вече не може да поеме потока от коли, който за последните 7­-8 години се е удвоил. Но още по-лошо е, че няма резервно трасе. Ако стане някоя голяма беда на “Тракия”, друг път няма.

Но нали говорим за път, не за някакви космически висоти, като например да пратим човек на Марс. Просто слагаш асфалт и хората си пътуват кротко и спокойно. Дали някой ден (дано да е по-скоро) тези почти 20-годишни мечти ще станат реалност? Наистина е задължително магистрала “Тракия” да има алтернатива ­ при това с нормален, а не осеян с кратери път.

Материал по темата четете тук.