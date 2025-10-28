На тази дата: Пада кабинетът на Филип Димитров след неуспешен вот на доверие

33 години от падането на първото некомунистическо правителство на България след 1989 г. се навършват днес. Това става, след като премиерът Филип Димитров иска вот на доверие от мнозинството в парламента, но правителството не го получава.

То е избрано на 8 ноември 1991 г. като кабинет на малцинството - СДС има 110 депутати, а с подкрепата на ДПС (движението има 24-има народни представители) управляващото мнозинство става общо 134 депутати. По-малко от година по-късно обаче идва преломният момент за изпълнителната власт - пресконференцията на 30 август 1992 г. в резиденция “Бояна”, известна още като “Боянските ливади”. На нея президентът и първи лидер на СДС Желю Желев критикува и обвинява правителството на Филип Димитров, че е в конфликт с медиите, синдикатите, Българската православна църква, президентството и извънпарламентарните политически формации.

Появяват се искания сред формациите в СДС за промени в кабинета, а към тях се включват и от ДПС. От движението инициират искане за оставката на шефа на НС Стефан Савов, който е от СДС. Впоследствие ДПС сваля доверието си от премиера Филип Димитров, а на 24 септември Стефан Савов подава оставка. Така на 21 октомври на закрито заседание на правителството кабинетът решава да предложи на НС да му гласува вот на доверие за цялостната му политика в областта на икономиката, вътрешните и външните работи и сигурността.

На 28 октомври 1992 г. 36-ото НС отхвърля с гласуване поискания вот на доверие, след което премиерът Филип Димитров подава оставката на правителството.