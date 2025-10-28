Ако бяха хетеросексуални, щяхте ли да обобщавате, че всички те са престъпници?

Откровено ще кажа на цялата онлайн общественост какво мисля по този случай, защото той е много показателен за реакциите ни в социалните мрежи.

Всеки може да има препоръки, негативни оценки или непоносимост към всеки човек, застанал на ръководен и обветрен политически или социално важен пост. В това е смисълът на демокрацията. Но те трябва да се основават на факти от професионалния живот на този човек, не на догатки, интерпретации с юрганен дъх, категоризации на едро, общи внушения, генерално окепазяване и така нататък. Аз също познавам актьора Росен Белов и съм работила с него както в школата с децата, където се поставяха текстове, които написах специално за тях, така и в други постановки, където съм работила като драматург. Познавам този човек само като колега, за когото не мога да кажа нищо лошо. Знам, че е малко като "добър човек, винаги поздравява", но това е истината. Оттам нататък са следствените органи и експертизата на онези, които знаят какво правят. Този случай се отнася до мен толкова, колкото се отнася и до всеки друг извън кръга на престъплението, включително Мариан Бачев, който е мой приятел от детските години и по стечение на обстоятелствата - в момента министър на културата. Как пък инцидентът с Белов се прехвърли върху него, мога само да гадая и да се удивлявам, че още не се е прехвърлил върху мен, фризьора на Белов, стоматолога му, треньора му във фитнеса, съседите от горния и долния етаж и целия театър "София", които са играли с него и са му давали сцена! В смисъл... нелогично е, хора, недейте! Едното няма общо с другото и нека го имаме предвид.

И още един аспект от този отвратителен случай.

Ако се докаже това, което се твърди, тези четирима човека трябва да бъдат подведени евентуално под отговорност и наказани за някакви други, доказани неща - примерно отвличане, принуда, възползване, чрез довеждане до неадекватно състояние и безпомощност, изнасилване, притежание и разпространение на наркотици, оръжие. Не знам, предполагам! Дали са гей или не са обаче не е важно, защото наблягайки на това, отново демонизираме неоснователно всички хора с различна сексуална ориентация като престъпници. Подобна генерализация е абсолютно незряла и нечестна. Съвсем спокойно този случай можеше да е с момиче, а не момче жертва. Тогава щеше ли някой да крещи, че всички хетеросексуални хора са престъпници? Не, щяхме всички дружно да кажем, че има едни ужасни кретени, които заслужават тежък затвор и публично отричане. Нямаше да говорим какво харесват, защото нямаше да ни интересува. Ами това е с този случай. Има едни четирима души, които вероятно са извършили ужасяващи неща с едно младо момче (не дете), от което пак вероятно са се възползвали грозно и престъпно без съгласието му.

Нека наистина сега компетентните органи си свършат работата.

ПП Поради незрели желания на хора да обиждат публично от мрежата, не допускам коментари. Пишете си ги по стените, ако обичате. Аз вече не търпя злоба и невъзпитание.

(От фейсбук)