Безсмъртни лидери на поход към граала на младостта

Ако вцепеняващият разговор между президентите на Русия и Китай за удължаването на живота до 150 години бе част от холивудски блокбастър като "Индиана Джоунс" в преследване на еликсира на вечния живот, всичко би изглеждало в реда на нещата. Именно така се изгражда наситен с драматизъм екшън. Но когато лидери от плът и кръв на 73 и 72 години задълбочено обсъждат темата в присъствието на президента на Северна Корея Ким Чен Ун и дискусията случайно е уловена от микрофон по време на военния парад в Пекин, тогава става още по-интересно.

Диалогът бе прехванат от момента, в който руският президент Владимир Путин чрез преводача си прошепна на Си Дзинпин, че вече има терапии, чрез които "човешки органи могат да бъдат постоянно трансплантирани, до степен, в която хората могат да станат по-млади, може би дори безсмъртни". Отговорът на китайския лидер също издаде изумителна информираност: "До края на този век хората може да живеят до 150 години."

Заинтригуван, 42-годишният Ким Чен Ун ги слушаше усмихнат, без да казва нищо. В търсене на граала на безсмъртието се впуснахме в интригуващо проучване какво биха могли да знаят лидерите на Русия и Китай, до което останалата част от света едва ли ще има скоро достъп.

Като начало трябваше да разберем какъв е начинът на живот на двамата лидери, след което със специалист да направим критичен анализ на практиките им и на целия конспект от иновативни технологии за забавяне на стареенето.

Денят на руския президент започва с плуване около 2 часа, след което продължава тренировката във фитнес залата, която е в апартамента му. Там прави кардио, силови упражнения и коремни преси. Завършва със студени душове. Допреди няколко години в руските медии той коментираше, че отделя за спорт около час и половина сутрин, но от миналата година в интервюта посочва, че е повишил времетраенето на два часа и половина. За дихателните му практики няма публична информация, но според много медии прави специализирани упражнения за насищане на организма с кислород.

Веднага след това закусва с каша от елда с мед или сурови пъдпъдъчи яйца, гарнирани с прясно изцеден сок и кафе.

Пак по негови думи диетата му изобилства от домати, краставици, маруля, зеленчуци, риба, отглеждани в стопанството на патриарх Кирил. Рядко консумира месо, като предпочитанията му са насочени към агнешкото. Категорично си е забранил всички продукти, съдържащи захар. Пред медии споделя, че често пропуска вечерята, особено ако е на път, като се храни само с плодове или кефир.

Заедно с това различни руски и западни медии отбелязват, че Путин активно подкрепя президента на Курчатовския институт Михаил Ковалчук, търсейки граала с еликсира.

Ковалчук отговаря за федералната програма по генетика, в която смятаната за дъщеря на Путин - ендокриноложката Мария Воронцова, има ключова роля, ако се съди по медийните изяви.

Ковалчук също като руския президент е заинтересован от темата, тъй като е на 77 г. и е брат на милиардера Юрий Ковалчук, който според някои е един от най-близките банкери на Путин. Двамата се познават още от времената, когато президентът е зам.-кмет на Санкт Петербург. В медиите се посочва още, че Ковалчук е дал няколко основни приоритетни направления на научноизследователските институти - разработване на продукти за облекчаване на клетъчното стареене, откриване на технологии и терапии за лечение на когнитивни и сензорни увреждания, на методи за влияние върху имунната система заради ролята в процесите на остаряване на организма, иновации, свързани с биопринтиране. Съобщава се, че вече се инвестират огромни средства в лабораторно отглеждани органи и клетки, които да заменят остарелите.

За разлика от Путин за Си Дзинпин няма такава подробна информация. За него е известно, че е човекът, който даде ясен сигнал, че населението трябва активно да спортува и това трябва да е държавна политика. Самият той е сериозен турист с богат опит в катеренето и редовно се наслаждава на планинските пейзажи. За диетата му малко се знае, но от изпуснати фрази може да се предполага, че дава превес на морски култури. За това се съди от една случка, когато бил на посещение на остров Донхай в Гуандун, където посочил, че е важно да се подобрява физическата подготовка на хората и да се увеличи консумацията на морски дарове, за да се повишат нивата на протеините.

Вероятно защото Си Дзинпин е представител на поколението политици, които десетилетия наред се борят, за да осигурят на населението три хранения на ден, и помни времената, когато в домовете си хората са имали единствено брашно. Купата с ориз е била лукс. За 7 години в провинцията той си спомня, че е имал един-единствен шанс да хапне купа с ароматен ориз, сварен на пара.

Юфката също била недостъпна и може би затова била любима на Си Дзинпин. Днес китайският лидер похапва на публични места различни ястия като пържени питки с месо или оризови топчета с фъстъчено масло и сусам, но от това определено не може да се съди за ежедневната му диета. Още повече китайската наука вече е на такова високо ниво по отношение на различни терапии, че едва ли елитът не се възползва от тези иновации.

Разбира се, политиците от цял свят имат достъп до най-съвременните протоколи и терапии за удължаване на живота, а милиардерите са в луда надпревара кой пръв ще открие еликсира, но до момента не е известно да има клинично тестван подход без странични ефекти.

Режимът на Путин е най-добрият за дълголетие

Това е пример за хиперперсонализиран подход към здравето и превенцията, казва проф. Милена Георгиева

- Проф. Георгиева, какво мислите за комплекса от мерки на руския президент за забавяне на стареенето?

- В последните години светът става свидетел на едно ново осъзнаване на биологията на стареенето - и това, което наблюдаваме при руския президент и други високопоставени лидери, е именно отражение на тази тенденция. От чисто научна гледна точка мерките, които той предприема, поне тези, които са обществено достъпни, представляват съвкупност от биологично валидирани подходи за забавяне на клетъчното стареене и поддържане на метаболитното здраве.

На първо място, неговият хранителен режим е близък до средиземноморската диета, която е доказано най-добрият модел за дълголетие. Тя осигурява оптимално съотношение между мазнини, белтъчини и въглехидрати, като акцентът пада върху растителни източници, зехтин, риба и естествени антиоксиданти. Тези съставки намаляват възпалителните процеси, които са основен двигател на стареенето.

Вторият важен елемент е интермитентното/периодичното гладуване, или т.нар. фастинг. В научен план това е мощен стимулатор на процеса на автофагия - естественият механизъм на клетките да елиминират увредени компоненти и да се самоподмладяват. Редовната активация на процеса, поддържа оптимално клетъчно здраве и намалява риска от метаболитни и свързани с остаряването заболявания. Трето - физическата активност, адаптирана към възрастта, е ключов фактор за поддържане на митохондриалната функция, мускулната маса и хормоналния баланс. Умереното, но редовно натоварване, съчетано с дихателни и практики за релаксация, има доказан ефект върху редукцията на хроничния стрес, мускулно-скелетното и менталното здраве, поддържа хормоналния баланс.

Може да се каже, че става дума за цялостна стратегия за оптимизиране на биологичната възраст, която обединява съвременни научни разбирания с природосъобразни практики. И това е показателно - защото дори най-високопоставените хора, разполагащи с неограничени ресурси и достъп до най-иновативни технологии, се доверяват на естествените и доказани от науката протоколи за поддържане на здравето и жизнеността. Това е важен знак за всички нас: пътят към дълголетието не минава през чудеса или тайни еликсири, а през наука, дисциплина и уважение към биологията на собствения ни организъм.

- Какви могат да са ползите от този начин на живот?

- Ползите от този начин на живот са свързани с редуциране на хроничните възпалителни процеси и подобряване на метаболитния баланс. Когато човек ограничава приема на силно преработени и високомазнинни храни и се насочи към естествени, богати на нутриенти източници, това оказва директно влияние върху епигенетичните механизми, които регулират експресията на гените. Така се намалява рискът от сърдечносъдови, метаболитни и невродегенеративни заболявания, които са основни фактори за ускорено биологично стареене.

В комбинация с генетични и епигенетични технологии за персонализирана оценка на здравния статус подобен режим може да осигури ефективна профилактика и превенция на заболяванията, свързани с възрастта. По този начин се постига не само удължаване на живота, но и запазване на неговото качество чрез интеграция на научните постижения в ежедневните навици.

- Буквално преди дни излезе изследване, че вливането на стволови клетки забавя процесите на стареене на останалите клетки в организма.

- Теорията за ролята на стволовите клетки в процесите на стареене и регенерация е известна отдавна и се развива активно още от края на XX век. Стволовите клетки имат уникалната способност да се самообновяват и да се диференцират във всички типове тъкани в човешкото тяло. Именно тази тяхна характеристика ги поставя в центъра на изследванията върху регенерацията и подмладяването на организма. С напредването на възрастта обаче техният брой и функционален капацитет намаляват, което се свързва с ограничаване на възстановителните процеси и постепенно натрупване на клетъчни увреждания - ключов механизъм на биологичното стареене.

Въпреки безспорния им потенциал приложението на стволови клетки за антиейджинг цели остава експериментално и неразрешено в повечето страни. В момента те са позволени основно за медицински трансплантации - при лечение на онкохематологични заболявания, тежки изгаряния и някои автоимунни състояния.

Основното предизвикателство е свързано с контрола върху тяхното поведение след въвеждане в организма - дали ще се насочат точно към увредената тъкан, или могат да провокират нежелани процеси, включително туморогенеза.

Поради това научната общност подхожда с изключителна предпазливост и изисква дългосрочни, мащабни клинични проучвания, които да потвърдят безопасността и ефективността на подобни терапии. Засега най-реалистичният подход към забавянето на стареенето остава стимулирането на естествените регенеративни механизми на организма чрез фактори като хранене, физическа активност, контрол на възпаленията и епигенетичен баланс - стратегии, чиито ефекти вече са добре документирани от науката.

- Много хора смело експериментират с обещаващи добавки като NAD, NMN, рапамицин, но страничните ефекти може да са опасни.

- В последните години наблюдаваме нарастващ интерес към молекули и добавки, свързвани с подмладяване и удължаване на живота - като NAD и неговите прекурсори (NMN, NR), рапамицин и други т.нар. анти-ейджинг агенти. Макар първоначалните експерименти върху животински модели да показват обещаващи резултати по отношение на клетъчната регенерация и метаболитната адаптация, клиничните данни при хора все още са ограничени, а ефектите - индивидуално вариращи и често непредсказуеми. Въвеждането на подобни вещества, особено венозно, може да доведе до сериозни странични ефекти, ако не е съобразено строги медицински препоръки.

Не бива да се забравя, че много от тези молекули не са разрешени за медицинска или естетична употреба в редица държави, включително в Европа и в частност в България. Регулаторните рамки ясно разграничават хранителните добавки от фармакологичните агенти. Освен това качеството на продуктите на пазара често варира, като някои съдържат примеси или нестабилни форми на активните съставки, което може да промени биологичната им активност и безопасност.

От друга страна, всеки организъм има уникални потребности и реакции, определяни от генома, епигенетичния статус, възрастта, нивото на стрес, начина на живот и микробиомния профил. Поради това подходът към добавките и терапиите за дълголетие трябва да бъде строго индивидуализиран и базиран на научни и медицински данни. Само тогава може да се определи дали дадена интервенция е подходяща и безопасна за конкретен индивид.

Венозните инфузии с плазма, пептиди или други вещества, често рекламирани като "подмладяващи коктейли", крият риск, тъй като невинаги е ясно какъв е произходът и съставът на продуктите, както и дали съответстват на физиологичните нужди на организма. В същото време дори едно просто вливане на физиологичен разтвор може временно да подобри хидратацията и микроелементния баланс, създавайки илюзия за подмладяващ ефект, без да има реална молекулярна промяна.

- Спекулира се и с препаратите за отслабване?

- Права сте, че инжекционните препарати, разработени първоначално за лечение на диабет тип 2 и тежки форми на затлъстяване (като GLP-1 агонисти), се използват все по-често от здрави млади хора с цел контрол на теглото, което обаче може да доведе до сериозни метаболитни нарушения. Подобни вещества променят цялостния хормонален и енергийен баланс на организма и не бива да се прилагат без лекарско наблюдение и молекулярна оценка на ефекта.

По отношение на политическите лидери и публични фигури можем да бъдем уверени, че с тях не се експериментира. В техния случай се прилагат строго контролирани, научно обосновани и персонализирани протоколи, включващи комплексен мониторинг на физиологични и биохимични показатели. Това е пример за хиперперсонализиран подход към здравето и превенцията - модел, който трябва да бъде водещ и за всички останали, когато говорим за безопасно и ефективно управление на процесите на стареене.

- Какви могат да са последиците, ако безразборно се ползват популярни добавки за забавяне на стареенето?

- Безразборната употреба на популярни добавки за забавяне на стареенето може да доведе до сериозни и понякога необратими последици. Много от тези вещества влияят на ключови клетъчни пътища - като mTOR, AMPK, sirtuin или NAD-зависими механизми - които регулират растежа, деленето и метаболитната активност на клетките. Неконтролираното им модулиране може да наруши естествения баланс между клетъчна пролиферация и апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което в определени случаи увеличава риска от възпаления, метаболитни дисфункции и дори онкогенни процеси.

Допълнително голяма част от добавките не са подложени на строг фармацевтичен и медицински контрол. При венозно или системно приложение това може да предизвика токсични ефекти, оксидативен стрес, хормонални дисбаланси и имунологични реакции. Особено опасно е комбинирането на няколко "дълголетни" молекули едновременно, без ясна научна обосновка или лабораторно проследяване. Не трябва да се забравя, че организмът е изключително сложна биосистема, в която всеки сигнален път е тясно свързан с други. Намесата без предварителна оценка на генетичния, епигенетичния и метаболитния профил на човека може да доведе до неочаквани ефекти - включително ускорено стареене на определени тъкани, нарушаване на клетъчната комуникация или активиране на латентни/"заспали" патологични процеси. За това прилагането на каквито и да било добавки с антиейдж ефект трябва да бъде част от научно обоснован, персонализиран протокол, базиран на реални биомаркери и под лекарски контрол. В противен случай рискът от дългосрочни усложнения може да надхвърли потенциалната полза.

- Пред Си Дзинпин Путин спомена, че органите могат да се трансплантират постоянно, за да се поддържа организмът млад.

- От научна гледна точка идеята за подмладяване чрез трансплантация на органи е повече теоретична, отколкото практическа.

Не всички органи може да бъдат трансплантирани. Освен това дори при трансплантируемите органи успехът не означава подмладяване - трансплантацията има за цел да възстанови функцията при тежка органна недостатъчност, а не да "рестартира" биологичната възраст на тялото. Процедурата е изключително рискова, изисква постоянна имуносупресия и не може да се използва като средство за подмладяване. Единственият доказано ефективен и безопасен подход за поддържане на клетъчното здраве и забавяне на биологичното стареене остава цялостната промяна в начина на живот - рационално хранене, богато на есенциални нутриенти, редовна физическа активност, съобразена с възрастта и индивидуалното състояние, ефективно управление на стреса, дихателни и терморегулационни практики като студени душове, както и умерени нива на контролиран физиологичен стрес, известни като хормезис. Всички останали интервенции, които не се основават на строго научна и персонализирана оценка на физиологичното състояние, могат да доведат до непредвидими и потенциално неблагоприятни последици. В контекста на съвременната наука за стареенето най-важният фактор е не замяната на органи, а поддържането на тяхната функционална младост чрез епигенетичен баланс и превенция на клетъчните увреждания.