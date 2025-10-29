ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Станислав Стоянов от Пловдив: Ако земеделец взима ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Само в "24 часа" на 29 октомври: 3682 ограничителни заповеди срещу насилници. Листът хартия не ги спира!

1748

Само в "24 часа" на 29 октомври четете:

Армията от 558 399 души на държавна заплата ни струва 20 млрд. лева само за възнаграждения и осигуровки

Вписват в регистъра кредит до 2 дни след вземането, за да спрат опити за измами

Не искаме подаяния - децата, които се родиха в Нови хан, днес
работят и помагат с пари - интервю с Отец Григорий, наследникът на отец Иван от Нови хан

В специалните страници "168 истории" четете:

Безсмъртни лидери на поход към граала на младостта

Войната за неделното хоро

Професия "Люпен"

Те са млади, богати, талантливи и... доста простовати!

Вижте първите страници на "24 часа" от 29 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)