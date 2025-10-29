Добре е, че се затварят вратички за измами

БНБ затяга правилата за вписване на новоизтеглените кредити в Централния кредитен регистър. Вместо за 5 дни от подписването на договора това ще трябва да става в рамките на 2 дни, гласят нови правила за регистъра, които Управителният съвет на централната банка прие преди ден.

Новите правила ще влязат в сила през февруари догодина, но всъщност става дума за съвсем уместно вземане на предварителна предпазна мярка. Тя трябва да противостои на явление, което се очаква да се разгърне с пълна сила след въвеждането на еврото. Във връзка с новата валута от 1 януари догодина търговските банки ще си вземат обратно към 16 млрд. лева, които досега стояха в БНБ като задължителни резерви за раздадените от тях кредити.

А тези средства ще направят заемите още по-евтини и в очаквания нов бум на тегленето на потребителски и ипотечни кредити се крие поне една опасност - много хора ще се изкушат да подписват договори за заеми от повече от една финансова институция наведнъж. При затягането на контрола тази вратичка се затваря, а с това отпада и възможност да се правят измами.

Материала по темата прочетете тук.