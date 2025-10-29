Новината е факт. 51-то Народно събрание има нов председател. Това е Рая Назарян, народен представител от победилата на изборите коалиция ГЕРБ-СДС и председател на 50-то Народно събрание. Но бе необходима една година, за да се направи правилен избор.

На 6 декември миналата година за председател на 51-то Народно събрание бе избран депутат от петата по численост парламентарна група "БСП - Обединена левица". Така бе нарушена парламентарната традиция за парламентарен председател да се избира народен представител от победилата на изборите партия. Защото вотът на гражданите трябва да се уважава от всички народни представители. Това е въпрос на ценности и парламентарна култура. И всякакви "революционни" експерименти само ерозират морала на демокрацията. Поучително е, че след като през октомври 1991 г. Съюзът на демократичните сили спечели за първи път парламентарни избори и при това само с 1% преднина пред БСП, за председател на парламента бе избран негов член. Демокрацията едва прохождаше, но имаше демократи.

Парламентарните избори през октомври миналата година спечели коалицията ГЕРБ-СДС с резултат 26, 9%. БСП-Обединена левица остана на пето място със скромните 7, 56%, но противно на парламентарната традиция неин член - доц. д-р Наталия Киселова, бе избран за председател на парламента. Обяснения за това изключение от нормалността имаше много, но за всеки, който разбира от политика бе ясно, че този избор не бе феърплей. Но пък се потвърди максимата, че политиката е изкуство на възможното и в нея компромисът е творчески елемент. Политика без компромиси се нарича болшевизъм.

Необходимият компромис, за да бъде преодоляна политическата криза, направиха победителите от ГЕРБ-СДС и така дадоха шанс на държавата ни да излезе от трапа, в който я бяха вкарали т.нар. партии на "промяната" през последните четири години. Избегнати бяха шести поред за тези години парламентарни избори.

Днес бе възстановена справедливостта. Похвално е, че БСП- Обединена левица подкрепи предложението за ротационна смяна на председателя на парламента и гласува за промяната. Затова пък опозицията отново се оказа неадекватна. Тя гласува против нормалността.

Спор няма, че днешното парламентарно решение е също компромисно. Но е правилно.

За последните четири години се доволствахме с петима премиери, като някои от тях изкараха и по два мандата. Сега само след година 51-то Народно събрание има втори председател. А след 10 месеца ще дойде ред и за трети. Не изключвам да има и четвърти. Това подсказва ротационната логика. А нормалната ни казва, че би било по-добре избраният днес председател да ръководи парламента до края на неговия мандат. Но и в живота често става така. Тръгне ли една работа накриво, тя трудно след това се оправя.

Същевременно обръщам внимание, че след редовните парламентарни избори, които би трябвало да бъдат през октомври 2028 година, е редно за председател на 52-то Народно събрание да бъде избран депутат от победилата на тях партия. Така ще се прекрати експериментът с ротацията. И нещо много важно, което трябва да свърши настоящия парламент. Той трябва задължително да премахне от Избирателния кодекс машинното гласуване. Защото, ако ще бъдем европейци, то нека наистина да бъдем. Стига с тая мадуровщина. А и няма нищо сложно. Приемаме еврото от 1 януари и веднага след това изхвърляме машините за гласуване. Рая Назарян ще си ръководи парламента, а Росен Желязков - правителството. Румен Радев ще обиколи с булката си още няколко екзотични държави, но в края на годината ще върне ключовете от президентството. И постепенно животът ще се нормализира. Ако дотогава и Васил Терзиев сколаса с почистването на боклучасалата ни столица, ще можем да кажем, че демокрацията у нас успява. Вървим напред и всеки си гледа работата. Това се отнася и за опозицията. Тя трябва да продължи да си опозиционерства и колкото повече, толкова по-добре за управляващите. А това, че и от сън да я събудиш, тя споменава Борисов и Пеевски, е доказателство, че управлението ще бъде стабилно. И европейската ни държава ще върви напред. За путинофилите добри новини няма да има, но пък това също е добра новина.

