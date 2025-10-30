ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е Роб Йетен - лидерът на Д66, която спечели пр...

Само в "24 часа" на 30 октомври: Ноември започва със слънце и температури до 22 градуса

Само в "24 часа" на 30 октомври четете: 

Ноември започва със слънце и температури до 22 градуса

11 г. преди Елените 13 жертви в "Аспарухово", разказва оцелялата в ада Христина. Водата отнася мъжа ѝ с леглото, докато спи, тя се спасява върху изкоренено дърво

Повече от 2 млн. българи ходили на гледачка, 65% вярват, че "всичко се връща", показва проучване на "Тренд""

В специалното приложение Art -  "Велика" е първата премиера в обновения МГТ "Зад канала". Направен е по текста на Тони Макнамара, който и преди 18 г., и сега звучи съвсем актуално

Кой ще изиграе Дева Мария в новия филм на Мел Гибсън, който е продължение на "Страстите Христови"

Вижте първите страници на "24 часа" от 30 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

