Боже, май започвам да се побърквам! Ясно е, че започва обсъждането на бюджета и популизмът започна да се лее като буйна река. Пари, пари, пари - за заплати, за пенсии, за лекари и т.н. Разбира, се хорото се води от опозиционните партии, които се борят за електорат. Силно левият финансист АВ от ПП и той в хор с всички останали. А днес по БНТ1 слушах г-н Станишев, който направо ме обърка, защото говореше като десен политик. Много се надявам правителството с помощта на Пеевски (нали е всесилен!) да устоят на натиска и да не се хлъзнат по този неистов популизъм. И още нещо се случи - г-жа Киселова си подаде оставката по един достоен начин. Започвам да се питам - "десен" човек ли съм или наистина наблюдавам наченки на политическа култура? С интерес очаквам представянето на бюджета!