Тоня Сотиропулу, момичето на Бонд: Имате брилянтни режисьори, много ми харесва българското кино

На снимките на "007 Координати: Скайфол" Даниъл Крейг бе истински джинтълмен, казва актрисата

Тоня Сотиропулу е една от най-популярните гръцки актриси и е познато лице извън пределите на родината ѝ. Красавицата работи също като продуцент и модел, а заради любовта си към животните създава приют за бездомни четириноги заедно със своя приятелка.

Родена е на 28 април 1987 г. в Атина. Завършва театрална академия там и след това се мести в Лондон, за да довърши образованието си. Става разпознаваема с ролята си на едно от момичетата на Джеймс Бонд във филма “007 Координати: Скайфол”. Участва още в психологическия хорър Berberian Sound Studio, трилъра “Чакалнята” и други независими продукции. През 2021 г. се омъжва за гръцкия певец Костис Маравеяс, познат като Maraveyas ilegal. Тоня гостува в България като част от тазгодишното международно жури на филмовия фестивал “Синелибри” в категорията “Конкурс за пълнометражен филм 2025".

- Вие сте част от журито на “Синелибри”, за първи път ли сте в тази роля?

- Първо, искам да благодаря за възможността да участвам, особено в такъв великолепен фестивал с тези прекрасни хора. Била съм жури и преди, но този път е по-специално.

- Бихте ли се определили като строга в оценяването?

- Със сигурност не съм строга, особено като става въпрос за кино. Аз съм в тази индустрия, все пак съм актриса и продуцент и знам колко е трудно да дадеш живот на един филм.

- Кои са критериите ви, които показват, че един филм е добър?

- Начинът, по който ми е повлиял - дали ме е накарал да скоча от стола, да плача, да се смея или пък да се припозная в него.

- Коя роля е по-трудна - на жури или на актьор?

- Със сигурност да си актьор. Да съм жури, е по-скоро забавен процес. Трябва просто да се появиш и да си свършиш работата.

- Гледали ли сте български филми?

- Да. Много ми харесва българското кино, попадала съм на филми, защото често ходя на фестивали и съм се срещала с ваши брилянтни режисьори. Киното ни е доста сходно, защото държавите ни са съседни и това със сигурност ме докосва по някакъв начин.

- За първи път ли сте в България?

- Това е вторият ми път, но преди това бях само за един ден тук за фотосесия. Този път ще прекарам повече време и ще опозная града, който ми изглежда много красив. Радвам се, че съм тук.

- Как решихте да поемете по пътя на актьорството? Винаги ли сте мечтали за това?

- Още като малка си мислех колко хубаво ще е да създавам вселени, както децата си създават измислени светове. Струваше ми се, че това е прекрасен начин да направя живота си интересен - пълен с магия.

- Защо избрахте да учите в Лондон, а не в Америка или Гърция?

- Започнах в Гърция и след това се преместих в Лондон. Усетих тяхното кино по-близо до сърцето ми. Ако трябва да съм честна, актьорите и режисьорите, на които се възхищавам, са оттам. Това е моят вкус филми, харесвам европейското кино. В същото време, когато отидох в Лондон, което беше преди 18 години, си мислех, че ако съм в Америка, конкуренцията ще е по-сериозна. Защо да изберат някого от Гърция, като могат да вземат актриса от Испания например? Чувствах се по-спокойна в Лондон.

- Имахте ли трудности по пътя към успеха?

- Разбира се, винаги е борба в тази индустрия. Винаги трябва да надхвърлиш предишната си роля и да работиш усилено. Трябва да приемеш, че може да ти кажат “не”. Много е трудно, но не съжалявам, че съм се захванала с това.

- Коя роля ви беше най-голямото предизвикателство?

- Всяка роля е предизвикателство. Но една от най- трудните ми беше ролята на Ники, която е болна от рак и ѝ остават броени дни живот. Това ми беше особено тежко. Говорих с хора, които знам, че са преминали през това.

- Какво можете да разкажете за партньорството си с Даниъл Крейг във филма “007 Координати: Скайфол”? С Даниъл Крейг в сцената от филма "007 Координати: Скайфол".

- Винаги ще съм много благодарна за възможността да съм част от този филм. Даниъл Крейг е един от най-трудолюбивите хора, с които съм била на снимачната площадка. Той е джентълмен, винаги е готов да помогне и много уважава всички, с които работи. Много е талантлив и със сигурност няма да напусне тази индустрия.

- Имате ли интересни или забавни спомени от заснемането на този филм?

- Няма да споделя.

- Какъв тип персонаж бихте искали да изиграете?

- Харесва ми всеки път да съм в различни персонажи. Бих искала да изиграя някой наистина лош герой. Демон или злодей. Би ми било много забавно.

- Има ли държава, за която ви се иска да работите? Или с някой режисьор?

- Много харесвам френските и испанските филми. От режисьорите обожавам работата на Аличе Рорвахер, която всъщност е италианка.

- Какво ви отне актьорството?

- Може би фактът, че ме направи малко повече живееща с илюзии, отколкото бях или мисля, че трябва да съм, защото това е една паралелна вселена. Лиши ме от връзка с реалността, но пък това невинаги е лошо нещо.

- Как се роди идеята да направите приют за животни?

- С една от най-добрите ми приятелки го основахме преди 6 години. Върви доста добре засега, има много улични животни в Гърция и се надяваме да им помагаме по някакъв начин. Много е красиво да работиш с животни, особено когато видиш след намесата ти каква трансформация се случва с някое куче, към което са се отнесли зле. Мисля, че приютът е най-голямото ми постижение в живота.

- А как успявате да съчетаете актьорство, продуценство, работа в приюта, като модел?

- Всичко е добре изготвен график. Просто следя какво трябва да направя, но със сигурност поставям на първо място себе си. Сутрините винаги разхождам кучето си, тренирам, медитирам и след това започва денят ми.

- Успявате ли да намерите време за близките ви?

- Да, разбира се.

- Как си почивате след тежък работен ден?

- Гледам Netflix и релаксирам.