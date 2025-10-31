ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Тодор Сотиров

Само в "24 часа" на 31 октомври: Ново лечение на инсулт с 1 инжекция за 10 секунди увеличава шанса за мозъка

Само в "24 часа" на 31 октомври четете:

Ново лечение на инсулт с 1 инжекция за 10 секунди увеличава шанса за мозъка

Заплатите в евро ще са само кеш, можем да си изхвърлим банковите карти - анализ на Виктор Иванов

Нека падне таванът на пенсиите, но да няма и максимален осигурителен доход, казва в интервю президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов

А в специалните страници "Докторе, кажи" можете да прочетете:

Стресът на предците ни се превръща в наша съдба - интервю с проф. Сотир Марчев

Гореща вана за краката помага на съня при ниска геомагнитна активност

Проучвания доказват, че хомеопатията има ефект при лечение на тревожност и безсъние, казва специалистът д-р Мариян Иванов

