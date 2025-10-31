Дано тъмните краски, които вижда бизнесът, са неоправдани

Обикновено бизнесът усеща далеч преди масовия потребител накъде вървят нещата в икономиката. Може би затова в период, в който не е имало никакъв икономически катаклизъм, мениджърите на фирмите у нас изглеждат песимистично настроени.

Няма как да е иначе - идва периодът на споровете за бюджета за догодина, а сега дебатите веднага се завъртяха около това с колко ще се вдигне минималното възнаграждение и с колко - на хората на държавна заплата. Мениджърът на частна фирма няма къде да ходи - и той ще трябва да вдигне заплатите, защото кадрите му ще изтекат в посока на държавата, ако нещата продължават така. И неговата продукция ще стане неконкурентна. Защото производителността на труда у нас не се е вдигнала чак с толкова, колкото предполага ръстът на възнагражденията. Да не говорим как това помпа инфлацията.

Така че не ни остава нищо друго, освен да си кажем: дано песимизмът на частния бизнес да е неоправдан.

