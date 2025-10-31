Шести пореден маймунски бюджет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Този кабинет се издига на второ място по „готиност" след Виденов

Пиша тази блиц-статия на 31 октомври 2025 г., когато в законовия срок още не е внесен бюджет. Сефте. От 2021 г. насам имам десетки статии на бюджетна тема. Всичките подобни и скучни. В тях казвам едно и също:

В добри години като тези – без войни, пандемии, природни бедствия, мигрантски вълни, рецесии и кацане на извънземни – България трябваше да има излишъци, а не рекордни дефицити. Дългът можеше да падне под 15% от БВП, а кредитният ни рейтинг да започва с буквата "A".

Това са и идеални условия за реформи и модернизация – съкращения в администрацията (30 хил.) и публичния сектор (още толкова), уедряване на общините до под 100, намаляване на министерствата поне с 3; приватизации за милиарди, концесии за още повече.

Вместо това повечето управляващи са мързеливи и страхливи. Не са дори споменали нито една мъничка реформичка. Не им дреме за бъдещето. Пропиляват десетки милиарди. Не са произнесли думата „демография", камо ли да измислят демографски политики. А и всякакви други политики.

Речникът ми се изчерпа от прилагателни и съществителни – прахосване, „разхитителен бюджет" (цитат от Президента Радев за далечната 2021 г.!). Вече минавам към зоологически термини. Ако "monkey business" не ви допада, за догодина съм предвидил „свинщина". За по-догодина няма да мисля, защото дотогава ще сме се сгромолясали.

Какво е да си „готин" в политиката? А в живота?

Готиният треньор по художествена гимнастика не тормози отбора. Готиният родител не пита за домашното, а купува нов таблет. Готиният ВСС няма идеи за съдебната система, но раздава бонуси. Готините правителства вдигат пенсии, заплати, щатове.

Класация на най-„готините" правителства на прехода

1. Жан Виденов – с награда за цялостен принос за всички времена

2. Сегашният кабинет – изненадващ кандидат за сребърен медал от тази есен

3. Асен Василев – той стартира сегашната тенденция

Класация на министрите на финансите – бюджетните герои на прехода

1. Муравей Радев – пое МФ в най-неблагодарния период и ни изкара от фалит

2. Милен Велчев – министър на финансите на годината в света, излишъци в част от годините

3. Пламен Орешарски – реализира най-големите излишъци

4. Владислав Горанов – излишъци в част от годините

5. Калин Христов – излишък като служебен министър

„Готините" политици ли печелят избори?

Според мен категорично не. "Борисов - 1" замрази пенсиите за няколко години и беше запомнен с клишето „постна пица". А спечели всички избори за цяло десетилетие напред. По-„готините" след него не спечелиха нищо. Меркел имаше 7 години без дефицит и управлява 3 мандата.

В историята остават великите държавници с големи идеи и постижения. Дядо Коледа е забравен след Коледа.

Дефиниция на „маймунското правило" за -3% дефицит

Симеон Дянков днес иронично нарече „златно правило" тенденцията, че до 2100 г. ще внасяме бюджети с -3% дефицит. Владислав Горанов също иронично го определи като „новото нормално". За да не придобие гражданственост идеята, че това е нещо хубаво и скъпоценно, ще дам следната дефициния:

Какво да очакваме от Бюджет 2026, като се появи?

Нищо ново. Дефицит на макс. В зависимост от броя на новите маймунджилъци (увеличение на капитала на ББР и на енергийните дружества, авансово източване на данъци) дългът може да скочи още повече.

Съкращения на каквото и да е – забравете, нали сме „готини". Концесии на магистрали, ВиК обекти и др. – забравете, нали искаме държавно-олигархичен комунизъм. Приватизации – какво беше това? През борсата ли – това пък какво е?

Данъците нямаше да ги вдигаме, нали? Що пък да не почнем с удвояване на данъка върху дивидентите и с два пункта върху осигуровките?

Демография ли? Неродените бебета не гласуват, какво ни е грижа.

Общо взето – маймунски работи. А маймуните живеят в бананови републики.