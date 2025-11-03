Как заради синеока репортерка депутатът Венко Сабрутев засегна честта на прогресивната журналистика

“ЕДНА глупава история с едни бойни натури, всичко обаче е на запис”, рапираше Ицо Хазарта в силните си години. И нашата сега е същата.

Знаете го депутата Венко Сабрутев от ПП-ДБ, дето поиска Северна Македония да ни върне тленните останки на цар Самуил (които са в Гърция), члена на групата за приятелство с Великобритания с объркани представи за географското положение на Дъблин, финансовия експерт, напразно търсещ бюджета за инвитро процедури в графата за пенсионерите.

Откакто миналия месец влезе в партийното ръководство на “Продължаваме промяната”, този титан на ляволибералната мисъл вече не просто творчески интерпретира спуснатите отгоре опорки, а сам пуска в действие активни мероприятия. Депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев в парламента

Коментарът нямаше да си струва, ако се бе ограничил в своята област на познание, Сабрутев обаче с възмутително нехайство мята камък директно по честта на прогресивните журналисти.

Мигом семето на раздора покълна в жадната за

интриги хранителна почва,

в ярки багри разцъфтя, колеги, инфлуенсъри, политици и напълно безплатни абонати продължават взаимно да си вдигат кръвното във фейсбук, яростно спорят за морални и професионални принципи.

Но не борбата със социалните неправди пилее на развала обществената енергия, а …подвеждащата опорка на депутата Сабрутев.

На 22 октомври в 20,11 часа агитаторът поства снимка на синеока млада репортерка и пише: “Днес Кристияна беше лишена от акредитация за Народното събрание, защото задава неудобни въпроси на Пеевски. Преди дни Велислава Кръстева (PR-ката на Пеевски) поиска да разбере къде точно работи Кристияна Стефанова. Направи го, за да я уволни. Как така ще задава въпроси на господаря ѝ? И то неудобни въпроси!”. Венец на поста му е лозунгът: “Подкрепа за истинска Журналистка, която задава истинските въпроси без страх!”.

Реакциите на елитните трубадури свидетелстват красноречиво за настъпилото оттам насетне масово умопомрачение.

Куриозът е, че най-силно засегнати са журналистите от тясно свързания с ПП-ДБ медиен кръг “Капитал”, тъй като Сабрутев неглижира грубо свещената им дългогодишна война със “санкционирания по глобалния закон “Магнитски” в САЩ и Великобритания”. Ей тъй с лека ръка зачерква разследвания на подривни корупционни схеми, дръзки провокативни въпроси, разгромни анализи, смели интервюта с олигарси в изгнание, отворени и затворени писма, поведенчески и нравствени критики с километрична дължина. Потъпкана е фактически цялата им героична хроника, сякаш никога не е имало #КОЙ. Сякаш те не са истински Журналисти, а свенливо мълчат, докато Кристияна безстрашно притиска мракобесието!

За сметка на заслужили активни борци от ранга на “Дневник”, “Свободна Европа” и “Дойче Веле”

лаврите обира момиче от “Евроком”,

което се оплаква от липсата на съпричастност в гилдията, при това никой не помни някога да е поставяло врага с главно Д в неудобно положение.

На всичкото отгоре партийната коректност им налага да преглъщат, затова тълкуват с жар естетиката в израженията на пиарката Кръстева, вместо да поставят на място несъстоятелните Венкови сплетни.

Днес е тя, утре са те! Нали така? Закономерност, към която ляволибералните критерии очевидно са избирателни.

Откакто свят светува,

журналистите спазват професионален кодекс,

обвиняват с аргументи и факти, търсят гледни точки, позовават се на независими източници, в противен случай сеят фалшиви новини, за което носят наказателна отговорност и не са Истински.

Когато същата лоша пиарка работеше в Народния театър, бойните натури се вдигнаха на протест, заклеймиха я като “подлога на Ахмед Доган”, надраскаха ѝ цялата врата. После не щеш ли, ПП-ДБ се съюзиха със Сокола, простиха му за Росенец и страстите изстинаха. Воините на правдата рязко забравиха, както се забравя позорно пиянство, дим от боя не остана.

Сега случаят “Кристияна” лека-полека се изяснява в разочароващо прозаична посока: “Евроком” разкрива, че е поискала с нарочно писмо Народното събрание да анулира въпросната акредитация, защото репортерката е уволнена.

Новият ѝ работодател отрича, твърди, че е напуснала телевизията по свое желание, за да громи от по-свободна трибуна. Сто процента е сигурен, че проблемите на Кристияна започват, след като Кръстева пред всички я пита къде работи. Всъщност може и да е прав, защото точно тази пиарка отдавна е прочута с властния си характер, не по-малко сурова и потайна е от самата Лена Бориславова.

Не си ли я изправил пред камерата

обаче, не си разпитал навред преки и косвени свидетели за потвърждение, че е душманин на свободното слово, от ръководството на парламента и от самия Пеевски не си ли потърсил обяснение - тая глупава история я разказваш само, ако седнеш на маса с Венко Сабрутев.