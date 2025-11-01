Защо Латвия иска да излезе от Истанбулската конвенция?

На 30 октомври латвийският парламент одобри закон за излизане от Истанбулската конвенция - договора на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Латвия ратифицира този документ съвсем наскоро - през 2023-а, седем години и половина след подписването му.

Решението, взето след ожесточени дебати, предизвика широк обществен отзвук и критики от страна на европейските партньори. В навечерието на гласуването в Сейма (латвийския парламент) се състоя една от най-големите демонстрации в Латвия през последните години срещу излизането от конвенцията. В нея участваха около 5000 души.

Сега документът е изпратен на президента Едгарс Ринкевичс, който трябва да реши дали да подпише закона или да го върне за повторно разглеждане в Сейма. Някои депутати не скриха, че с гласуването за този закон искат да свалят сегашното правителство. Това може да доведе до нова политическа криза в страната.

Какви мотиви са ръководили Сейма

Дебатите продължиха повече от 12 часа. Решението беше подкрепено от 56 депутати, основно от участващия в управляващата коалиция Съюз на зелените и земеделците и от опозиционните партии, включително "Латвия на първо място", Националното обединение и "Стабилност". Против са били 32 депутати, пише "Дойче веле".

Формалната причина е, че според поддръжниците на изтеглянето от конвенцията, текстът ѝ "подкопава традиционните семейни роли". Става дума, подобно на дискусията по същата тема в България, за споменатите в документа понятия за "пол" и "полова идентичност". Според противниците на конвенцията в Латвия тези понятия "налагали идеология" чрез училищата и държавната политика. По-рано парламентът с гласовете на противниците на Истанбулската конвенция прие национална декларация "За предотвратяване и изкореняване на насилието срещу жени и домашното насилие". Много от тях настояват, че съществуващият закон в Латвия предоставя достатъчна защита на правата на жените.

Не с Русия, а с Доналд Тръмп

Линда Лиепиня от опозиционната партия "Латвия на първо място" обвини опонентите в "мазохистичен поглед на изток" и предложи "главите да се обърнат" към основния съюзник САЩ. Тя обясни, че нейната партия поддържа изтеглянето от Истанбулската конвенция най-вече във връзка с политиките на Доналд Тръмп, който се обяви срещу "woke културата", джендъризма и некотролираните мигрантски потоци. "При това положение въпросът изглежда съвсем другояче, в друга светлина."

Демонстрантите на многолюдния протест в Рига против изтеглянето от Истанбулската конвенция носеха транспаранти с надписи "Латвия не е Русия. Ако обичаш, не удряш". Протестиращите обвиниха латвийските власти, че "копират Русия", тъй като Москва не е подписала конвенцията от 2011 година, разработена от Съвета на Европа. В Европа конвенцията е подписана, но все още не е ратифицирана от България, Унгария, Чехия, Литва, Словакия и Армения.

Латвия на ръба на нова политическа криза?

Депутатите, които защитават оставането на Латвия в конвенцията, предупредиха, че отказът от документа може да остави жените без защита. Народната представителка Агита Зариня-Стуре сподели личната си история за домашно насилие, разказвайки, че майка ѝ е била принудена постоянно да носи слънчеви очила заради насилието, което баща ѝ упражнявал върху нея. Депутатката Антонина Ненашева призова "да изберем страната на Европа, а не на източната пропаганда", а депутатът Давис Даугавиетис упрекна привържениците на излизането от конвенцията, че игнорират протестите в Латвия.

По време на гласуването депутатите от Съюза на зелените и земеделците нарушиха коалиционните си задължения, като се разграничиха от останалите партии в управляващата коалиция. От опозицията дори заявиха, че "правителството де факто се е разпаднало".

Финално ли е решението и какво следва

Документът вече е на бюрото на президента Едгарс Ринкевичс. Той има две възможности да го блокира временно. Президентът може да върне закона в парламента, но само веднъж. Ако законът бъде приет повторно, държавният глава ще бъде длъжен да го подпише.

Освен това депутатите от управляващата партия предложиха да се проведе референдум - в този случай оттеглянето от Истанбулската конвенция може да бъде спряно за два месеца. Но тук законодателите могат да се сблъскат с правен конфликт, тъй като според Конституцията международните договори не се подлагат на референдум. Въпреки това, както пише местната медия "Делфи", на допитване може да се подложи законопроектът за денонсиране на международния договор.

Поддръжниците на Истанбулската конвенция могат да се обърнат и към Конституционния съд на Латвия. Партиите от управляващата коалиция, които гласуваха за запазване на конвенцията, заявиха подкрепата си за такава инициатива. След внасянето на жалбата съдът трябва да реши дали да започне процедура. Това може да създаде прецедент: досега Конституционният съд не е разглеждал нито един въпрос за денонсиране на подписан международен договор.