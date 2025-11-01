Русия се готви за нова продължителна война

Покровск отдавна е най-горещата точка на фронтовата линия, ожесточените боеве за града продължават повече от година. Какво всъщност става там - обяснява австрийският военен експерт Маркус Райзнер за "Дойче веле".

В момента всички погледи са насочени към Покровск. Как оценявате текущата ситуация и какво да очакваме?

М. Райзнер: През последните седмици наблюдаваме непрекъснато влошаване на ситуацията около Покровск. Русия се опитва да насочи удара си в т.нар. централно направление. Украйна успява да отблъсне опита за пробив северно от Покровск, но руснаците увеличиха сериозно натиска си и успяха да проникнат в южните райони на града.

Какво може да се случи след превземането на Покровск от руските войски?

М. Райзнер: Ще видим същото развитие на събитията, каквото многократно наблюдавахме по-рано в битките за други градове: Угледар, Бахмут или Авдеевка. Видяхме как руснаците превземат поредния град, но не успяват да постигнат истински оперативен пробив. Пробивът, който руснаците много искаха да постигнат това лято, не беше осъществен и сега, в края на тяхното провалено лятно настъпление, виждаме неговата кулминация - превземането на няколко града и села - по всяка вероятност и на Покровск в близките дни или седмици.

А какво става в момента около Купянск и Лиман?

М. Райзнер: На фронта има шест огнища на напрежение: Купянск, Лиман, Северск, Новопавловка, Покровск и Константиновка. Според мен, три от тях трябва да се наблюдават внимателно. Първо, това е Купянск, защото руснаците успяха да напреднат на запад от града и украинските войски вече започнаха евакуация. Второ, Северск, който е най-важната опора в централната част на фронта. Трето, ситуацията в самия Покровск, както и южно от него - защото там руските войски се опитват да напреднат към Днепър.

Каква е ситуацията на фронта като цяло?

М. Райзнер: Благодарение на използването на дронове Украйна е в състояние да изгради много добре планирана отбрана и да компенсира недостига на ресурси и особено на жива сила. Проблемът е, че Русия се опитва да постигне ефект практически по целия фронт, нанасяйки едновременни удари. Ако те не бъдат ефективно отблъснати, рано или късно градовете един след друг ще бъдат подложени на бомбардировки, което ще доведе до тяхното падане.

Украйна или трябва да премине отново в настъпление, или да засили натиска до такава степен, че Русия да бъде принудена да седне на масата за преговори.

Украйна полага такива усилия и вече виждаме някои първи признаци за успехи, но на оперативно ниво все още няма концепция, която би могла реално да промени хода на събитията. Защото руснаците държат инициативата от миналото лято, макар и да напредват с бавни темпове. Този напредък трябва да бъде спрян.

Американското разузнаване смята, че Владимир Путин не иска да прекрати войната и в момента действа още по-решително. Така ли е?

М. Райзнер: Русия продължава да е убедена, че може да постигне целите си на оперативно ниво. Забележително е, че САЩ се опитват да засилят натиска върху Русия, включително като подкрепят Украйна в атаките срещу цели в Русия, преди всичко срещу важни обекти за преработка на нефт и газ, за да лишат руснаците от ресурсите, необходими за водене на тази продължителна война.

И сега виждаме как САЩ, следвайки стратегията "сваряване на жабата", отново нажежават обстановката. Отчасти това се дължи на мащабното затягане на санкциите, включително по отношение на страни като Китай и Индия, както и на подкрепата за Киев, която му позволява да извършва мащабни атаки с дронове в дълбочина на руска територия.

Тази решителност на Путин свързана ли е по някакъв начин с изпитанията на ракетата "Буревестник", които руските военни обявиха за успешни, и с разполагането на ракети "Орешник" на територията на Беларус?

М. Райзнер: Да, това може да се разглежда в този контекст. Във войната вече имаше три ескалации. Първата беше през лятото на 2022 година, когато Русия обмисляше възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, но САЩ успяха да неутрализират това. Втората беше в края на мандата на предишната американска администрация, когато на руска територия бяха използвани западни оръжейни системи с по-голям обсег. Русия отговори с използването на ракетата "Орешник", както и с няколко хибридни атаки. И третата ескалация, която преживяваме сега, според мен започна с атаката срещу голям военен завод в Брянск, където, по всичко личи, бяха използвани ракети "Storm Shadow". И след това, като следствие, видяхме изпитанието на руската крилата ракета "Буревестник" с ядрена установка. Според мен това се вписва в типичния модел на взаимните заплахи.