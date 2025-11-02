Какво ни каза Румен Радев от гробищата

КОЙ, КОЙ ИЛИ КОИ?

Тъмен призрак броди по политическия терен. И не просто броди, ами преминава през сцената в своето призрачно облекло и после пак изчезва в дън гори тилилейски, и после пак преминава и този съспенс храни надежда в онадеждените, отвращение в отвратените, радост в радостните и мъка в измъчените.

Въпросът кога, дали и защо президентът ще „слезе" на политически терен вече е зададен толкова пъти, вече е огласяван толкова пъти и анализиран още повече пъти, че започва да става митологичен.

Всички знаем, че президентът неколкократно опита да направи политически проект, без да прави такъв, сиреч като възложи дейността някому другиму.

Първо наивно вярваше, че това може да е Кирил Петков, но познанията му по Кирил Петков не бяха достатъчни, за да разбере, че Кирил може да е всичко, но не и подставено лице.

После се пробва със Стефан Янев и не помня още с кой, но вероятно до него достигна знанието, че таз работа няма да стане като хем си държиш ореола на държавен глава, хем пък партията ти цъка от твое име и за твоя сметка.

Видно е също, че е много сладко да държиш цялата власт – и показно-демнстративната (президентската), ама и тази, дето работи със сделките и парите, щото то иначе Боташ трудно ще се реализират.

И сега, хоп, изведнъж и от гробищата, президентът ни информира за три неща.

Първо, българските граждани нямат търпение да видят президентски проект.Ама хич нямат и все питат и както се казва вече не издържат на напрежението.

Второ. Партията ще си е негова, когато той лично и изрично ни я обяви, а не там някакви си там кръгове и кръгчета.

И трето (сега внимавайте!!!), всички онези дето бродят по политически терен и събират пари от негово име, са мръсните пипала на олигархията.

Защо мръсните пипала на олигархита биха събирали пари за президентски проект не става ясно, но едва ли има значение.

Има значение обаче, че върховният главнокомандващ на българската армия, върховният произносител на новогодишни слова, довчерашният назначител на ДАНС и всякакви там спец служби, новият спасител на нацията, не намира за необходимо да информира българските специални служби и прокуратури, съд и институции, за това, че мошеници вървят из страната, представят се за „негови хора" и виж ти – събират пари за бъдещ президентски проект.

Сега, цялата тази работа освен морално укорима е и правно наказуема и би било добре президентът не само да ни информира от гробищата, че пипалата на някаква олигархия /коя/ се опитват да набират финансов ресурс за негова сметка, но да информира за това и съответните институции.

Ако аз, бедният ПР агент, някакси науча, че дребни пр-агентчета набират средства с моето и имам доказателства за това, веднага и немедлено ще потърся институциите, че не е добре за доброто ми име да се ширят из страната мошеници, набиращи пари с моето име напред.

Дали президентът Радев направил това от речта от гробищата не стана известно.

Но съм сигурна, без да съм правист, че ако някой събира средства с цел измама и на мен това ми е известно, пък и е намесено моето има, то това не просто нанася щета на доброто ми име, но със сигурност и прекрачва решително и рамките на закона.

Та, затова искам високо да попитам: КОЙ , КОЙ И КОЙ или не дай си Боже, КОИ, са хората и структурите, нарушаващи закона и събиращи пари от негово име, на които не трябва да вярваме. И са ли те или не са в президентското обкръжение?

Защото, когато си информиран за извършвано престъпление, но не се обърнеш към властите, ставаш съучастник. Не ли?

Някак си и не ми е ясно и защо са ти необходими набирани пари за да направиш проект, дето цялото човечество го очаква, но това е съвсем друг въпрос.

(От фейсбук)