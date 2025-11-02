Коментар на седмицата №1: Заплатите в евро ще са само кеш, можем да си изхвърлим банковите карти

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 521 000 прочитания.

С прибързаните скокове на осигуровките правителството зорлем тика целия бизнес в сивата икономика

След 1 януари парите ни няма вече да са в банкови карти, телефони и какви ли не други модерни измислици. Заплатите в евро ще се плащат само кеш, изключително модерно.

Резултатът от правения-недоправен осигурителен бюджет с едновременен скок на осигуровките и вдигане на осигурителния праг ще е, че вече

бизнесът ще започне да плаща на работниците си в плик

И да пести и без това излишните му разходи за осигуровки. А притиснати от ръста на цените, които май само правителството не вижда, работещите като нищо ще се съгласят. Защото кому е нужно да плаща на държавата още 100-120 лв. от месечния си бюджет, като може с тези пари да прати детето си на уроци по математика. В крайна сметка държавата нито ще осигури нормална пенсия, нито ще научи детето да смята.

Истината е, че

първият бюджет в евро бе огромен шанс за правителството да реформира оялата се държава, която лека-полека задушава икономиката

Поне тази икономика, която все още не е прилапана от сенчестия бизнес с прякори. Този шанс за реформи обаче бе проспан. Вместо това осигурителният бюджет показва, че е правен счетоводителски - ще вдигнем осигуровките, за да ни излезе един милиард плюс на хартия.

Да не говорим, че дори не са си направили труда да направят нови сметки, в които обезщетенията да са в евро, а просто са обърнали старите суми в левове по курса на БНБ.

Да, осигуровките наистина трябва да бъдат вдигнати. Но със сигурност не по този дърварски начин, а като част от цялостна реформа.

Още отпреди година първо Икономическият и социален съвет изготви подробен анализ как точно трябва да бъде реформирана пенсионната система. След това предложения направи МВФ, не остана и разумен икономист в България, който да не е говорил по темата. Съществуваха редица варианти както за изправяне на пенсионната система, където вече близо милион пенсионери вземат неразумно вдиганата от редица правителства минимална пенсия, така и за ред други реформи - ръст на осигуровките, но така, че хората да видят смисъл,

облагане на огромната армия от чиновници, изчистване на социалните помощи от осигурителния бюджет

и пр. Депутатите дори задължиха социалния министър Борислав Гуцанов до 6 месеца да представи пътна карта за пенсионна реформа. Тези 6 месеца изтичат в средата на ноември, а в социалното министерство дори няма работна група по темата. Сякаш някой е решил да оправдае прякора си и да дебне лениво в прибоя дали може да ужили българите, които работят.

И ако това министерство може да се приеме за дадено на концесия по думите на Бойко Борисов, то някак странно идва и поведението на излъчената от ГЕРБ финансова министърка Теменужка Петкова. Все пак бюджетите са в нейните правомощия и със сигурност актюерите в НОИ може да ѝ направят сметки за всяка една реформа в системата. Вместо това Петкова цялата есен да обяснява, че данъчната система няма да се пипа въпреки препоръките на МВФ. Данъчната система включва и осигуровките, ако финансовата министърка е забравила. Че дори подведе Бойко Борисов и премиера Росен Желязков

да се кълнат публично, че данъци и осигуровки няма да се пипат

“Данъчноосигурителната тежест няма да се увеличава”, зарече се Желязков в началото на септември при старта на разяснителната кампания за въвеждането на еврото. Бойко Борисов затвърди тези обещания само три дни преди да се събере надзорният съвет на НОИ, за да одобри вдигането на осигуровките с 2%.

Има една максима в пенсионноосигурителната система, която българските политици често забравят. А тя е, че

тази система работи единствено благодарение на доверието на хората,

че като си дават парите сега, ще получат пенсия някой ден. А доверие със сигурност не се гради с хаотични увеличения на осигуровки.

Промените, които остават в бюджета за догодина, за разлика от ходовете иди ми - дойди ми за минималната заплата, имат изключително тежко отражение върху бизнеса. Един висококвалифициран работник, който със сигурност получава новия максимален осигурителен доход от 2352 евро, и в момента струва на работодателя си над 3600 евро - тоест над 1200 евро допълнителни разходи. Сега те ще се увеличат още с поне 82 евро.

Един работник на средна за страната заплата от 2600 лв. пък в момента струва на работодателя си над 3900 лв. на месец. Тази сума ще се увеличи с 60 евро, и то само за да запази работникът си тази заплата.

Ако работодателят реши всички да минат на минимална заплата и да им плаща останалото на черно в плик, разходите върху новата минимална заплата от 620 евро ще са в размера на около 1000 евро общо. Тоест ще пести наполовина спрямо сегашния осигурен напълно работник на средна заплата.

Ако пък реши, че толкова много обича държавата, че няма да мами,

ще вкара тези допълнителни разходи в цените на продуктите си

С което ще напомпа инфлацията, която така или иначе се очертава трудно удържима следващата година със санкциите срещу “Лукойл” и очевидното нежелание на правителството да действа по темата.

В тази ситуация изборът е очевиден. И дори тази огромна армия чиновници (на които работещите плащат осигуровките) да бъде впрегната изведнъж на работа, трудно ще хванат всички, минали в сивата икономика. Която от сегашните 25-30% - които също са огромен дял, ще стигне 100%. Единственият проблем ще е, че май няма да има толкова евробанкноти кеш. Но пък се появява чудна нова ниша за сенчестия бизнес да ни отпечата нещо подобно на евро.