Надежда Бобчева: Подготвяме бързи поръчки с пряко договаряне, за да няма криза с боклука в други райони на София

Обмисляме стимули, за да насърчим подмяната на старите и замърсяващи въздуха коли, казва зам.-кметът по екология на София

Очаква се Министерството на финансите да отложи с 1 г. въвеждането на "замърсителят плаща". Ако това стане, такса смет за столичани няма да се променя

Вероятно ще поканим някои от сегашните кандидати да чистят града и в новите процедури

Разглеждаме всички варианти да осигурим сметоизвозването на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне"

При прогноза от 167 лв. за тон получихме оферта от 379 лв. за "Студентски", "Средец" и "Лозенец". Това е нереално

От 1.XII. най-цапащите коли няма да може да влизат в големия ринг. А от 2029 г. отоплението с дърва и въглища ще е забранено в целия град

- Г-жо Бобчева, кога ще се възстанови нормалното почистване в “Люлин” и “Красно село”? В някои части от “Люлин” хората се оплакват, че 10 дни не е минавал камион да извози отпадъците, а около кофите има плъхове. За “Красно село” пък има само 3 камиона.

- Ситуацията в “Люлин” се нормализира и вече вървим по нарядите за изпълнение на оперативните планове за района. Колегите от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) положиха много усилия и тези гледки, които споменахте, вече са разчистени в голяма част. Може да има някоя пропусната точка, но не е онова, което беше в началото на кризата. В “Красно село” наистина нещата малко по-бавно се случват, защото е по-труден за обслужване район. Изисква се специфична техника - по-тесни камиони, защото част от улиците са в центъра. Районите около Руски паметник, части от кварталите като “Борово” или “Хиподрума”, дори и “Бъкстон” пък се обслужват през нощта заради интензивния трафик през деня и това също създава трудности. Но очакванията ни са и в двата района до няколко дни да сме разрешили проблема. Започваме поетапно да събираме големите контейнери, тъй като стабилизирахме сметоизвозването. Точката на ул. “Житница” е разчистена от всичкия смесен битов отпадък. Остава да се изчистят едрогабаритните отпадъци. Предстои да я оградим и да сложим контейнери за разделно събиране. Ще я превърнем в център за разделно събиране, който всеки гражданин може да ползва, за да изхвърли хартия, картон, пластмаса, стъкло, текстил, електронно оборудване, батерии и др. - всичко, което има в бита на домакинствата в най-скоро време ще може да се оставя там.

- Кога очаквате “Софекострой” да поеме изцяло чистенето на “Люлин” и “Красно село”?

- Разговорите, които сме водили, са до месец и половина това да се случи. Получихме помощ от други общини, от много доброволци, организации и беше изграден някакъв, макар и временен, капацитет в СПТО. Подобен капацитет започна да се гради и в “Софекострой” - разглеждат се възможности за наемане, макар и временно, на техника, има и договор за безвъзмездно ползване на такава, назначават се работници.

Важно е да разработят бизнес план, за да видим коя е онази цена на услугата, която би удовлетворила интересите както на общината, така и на самото дружество, защото имаме финансови ограничения и това е една от причините, поради която сме в такава ситуация в “Люлин” и в “Красно село”. А и самото дружество трябва да получава покритие на услугата, която предоставя. Намерението ни е да подпишем договор с тях за 5 г., след като изтече срокът за обжалване на зона 6 от голямата обществена поръчка. Това ще стане с инхаус процедура, която има съкратени срокове, за да можем да го възложим и да подпишем договор.

- Готвите се и за криза в “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. СПТО ли ще чисти там?

- Не се готвим за криза. Разглеждаме всички възможности. Ако успеем да подпишем договор, това би бил идеалният вариант, защото ще осигурим непрекъсваемост на услугата. Ако обаче това не се случи, водим разговори какво е нужно да направим, за да осигурим обезпечаване на услугата. Разговаряме и с районните кметове. Гледаме и собствения си капацитет, с който разполагаме. Визирам СПТО, защото идеята е “Софекострой” да се заеме със зона 6 и да видим какви възможности имаме за зоната с районите “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Ако на 5 октомври, когато започна кризата в “Люлин” и “Красно село”, имахме 0% общински капацитет, сега вече знаем какви са трудностите и какво трябва да се организира. Така че разглеждаме абсолютно всички възможности и работим за най-добрата - да няма криза и да осигурим услугата без прекъсване.

- Но дори и за бърза процедура е нужно време - да се подготви, да се обяви, а договорите изтичат на 1 декември.

- Така е. Но за разлика от другите услуги, тази за почистване е с приоритет и сроковете са по-къси.

- Ако няма обжалване.

- Разбира се, всяко обжалване би ни забавило и би поставило под риск предоставянето на услугата. Всеки участник има право да обжалва, но например за зона 6 единият от двамата кандидати, които бяха допуснати, на практика се оттегли, след като не отвори ценовата си оферта и остана само един, тоест - ясно е, че няма конкуренция. Отделно предложената цена беше 3 пъти по-висока от планираната. Осъзнаваме тези рискове и работим върху това как да защитим публичния интерес.

- Ако “Софекострой” не влязат до декември да чистят “Люлин” и “Красно село”, как СПТО ще се справи с още 3 района?

- Разглеждаме всички възможности. Знаете, че докладът за отпускане на 9 млн. лв. заем за “Софекострой” беше гласуван от СОС по спешност. Внесох доклад за увеличаване капацитета на СПТО още през март, но 7 месеца той не бе разгледан. Подготвихме изменение предвид новата ситуация. Вероятно вместо първоначално планираното увеличение на персонала със 132 щатни бройки ще е малко по-голямо. Така СПТО ще може да поеме и други дейности, като например центъра за разделно събиране на отпадъци на ул. “Житница”. Нуждата от хора е налице и както се оказа в последните седмици, най-вече трябват работници.

- А кога ще обявите решенията за другите четири зони от мегапоръчката за чистенето на София?

- Когато сме напълно готови. Техническите предложения на кандидатите варират между 600 и 800 страници, представете си да прочетете около 20 оферти с по средно 700 страници. Това е огромен обем от информация, от голям обществен интерес, защото това е най-голямата обществена поръчка, може би за целия мандат. Всичко това кара колегите да работят с изключително голямо внимание и прецизност, но въпреки всичко са възможни грешки.

Медиите основно се интересуват от стойността на сметосъбиране и сметоизвозване, но освен нея има още 40 услуги - събиране на едрогабаритни отпадъци, миене, машинно метене и др. Ценоразписът за тези услуги изисква много прецизни изчисления - дали това, което е оферирано, отговаря на заявеното от нас, има ли отклонения и какви. Надявам се, че в следващите дни ще сме готови с решенията за всички позиции.

- В края на годината изтичат договорите за още 9 района, а след това около Ивановден и за останалите. Готвите ли се за криза и в тях?

- Надяваме се да си свършим работата и да подпишем всички договори, за да обезпечим обществения интерес. Защо са нужни прецизни изчисления - например офертата на кандидата, останал за зона 2 с районите “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”, е близка до прогнозната стойност на общината. Но има единични цени на различни дейности, които са в пъти по-високи от прогнозните. Затова трябва с голяма точност да определим дали предложението ни удовлетворява, или не. Подобна е и ситуацията със зона 5 с “Банкя”, “Връбница” и “Нови Искър”. В зона 1 със “Средец”, “Лозенец” и “Студентски” цените са космически.

- За първа и седма зона, които са с космически оферти, не е ли ясно, че няма как да сключите договор?

- Изглежда логично, но решението трябва да се изработи по законов начин и да отговаря на интересите на общината, респективно на гражданите. Понякога детайлите са много важни, особено при евентуално обжалване.

- Ще ви стигне ли времето да обявите бързи процедури, преди да са изтекли и тези договори?

- Ще се постараем. Уверявам ви, че разглеждаме в много голям детайл всички възможности, които ни дава законът.

- При пряко договаряне за другите 4 зони ще поканите ли някои от сегашните участници?

- Най-вероятно.

- Новите процедури обаче ще са за по-кратки срокове. Това значи ли, че ще се откажете от част от изискванията за техника, за смяна на контейнерите и др.?

- Направихме детайлен преглед на нужната техника и наистина ще се наложи да се откажем от някои неща, защото не можем да подпишем договори за предварително предвидения 5-годишен срок.

- Сбърка ли някъде общината с мегапоръчката? Опонентите ви твърдят, че сте се забавили както с пускането на самата процедура, така и с обявяването на резултатите. Че е трябвало да сложите таван на цените, за да не ви извиват ръцете с космически оферти. Появиха се и публикации за разминавания в цените в документацията.

- Каквото и да бяхме направили, щяхме да бъдем критикувани. Ако бяхме сложили пределни цени и нямаше нито един кандидат, щяхме да бъдем обвинявани, че сме изчислили грешно и затова не се е появил никой. Постарахме се първо да направим цялостен анализ колко и кои дейности как се изпълняват, каква е тяхната честота, коя е най-масовата. Сметосъбирането и сметоизвозването е около 1/3 от общия обем работа за всяка зона.

Колкото до цените, офертата на турския консорциум показа, че не сме в голяма грешка, когато сме определили прогнозната цена. Да, сигурно предвид ситуацията, че са били планирани преди около 1 г., е възможно да има 10% инфлационен индекс, но 3 пъти по-високи цена - няма как. Дали сме 167 лв. без ДДС за сметосъбиране и сметоизвозване и получаваме оферта за 379 лв. без ДДС. Изглежда невероятно. Средната цена на услугата за България е около 150 лв. без ДДС. Тези обвинения може би са просто защото опозицията трябва да отправя критики. А какво щеше да се случи, ако поръчката беше обжалвана още в началото и да не можем дори да я стартираме? Какъвто случай имаме сега за закупуване на техника за СПТО.

Тези рискове винаги съществуват и знаем, че срещу нас има солидни играчи, които могат да си позволят най-добрите експерти в тази област да им подготвят документите. Но ние положихме усилия да направим най-доброто. Процедурата стоя 3 месеца в Агенцията за обществени поръчки. Накрая, за да я получим обратно, заведохме дело. И в деня, в който го заведохме, документацията ни беше върната. Това също показва едно отношение, което има държавата към Столичната община, което под всякаква форма се проявяваше при самата процедура. Още нямаме отговор от МВР за запалените камиони и какво е накарало някои участници да не си отворят ценовите оферти. Нямаме отговор от МОСВ защо беше взет лицензът на другата чужда компания. Нямаме отговор от КЗК тези цени картелно споразумение ли са, защото са съмнително близки. Каквото и да бяхме направили, аз съм убедена, че щяхме да бъдем критикувани.

- А ако завали сняг, кой ще чисти?

- Това е следващото предизвикателство. Дали сме задача, включително и на “Софекострой” да вземат всички мерки, за да обезпечат нужната техника.

- Общината се съди с оползотворяващите организации, а договорите с тях също изтичат. Ще подпишете ли нови, или общината чрез СПТО ще започне да събира отпадъците в цветните кофи?

- Да, делото продължава и още няма решение на съда, но независимо дали то е в наша полза, или не, ние постигнахме няколко победи. Покрай ситуацията в “Люлин” и в “Красно село” видяхме, че хората всъщност събират разделно - количеството рециклируеми отпадъци там се удвои. Затова полагаме толкова усилия да обясним на гражданите, че разделното събиране им струва 0 лв. и на нас ни струва 0 лв. И трябва да направим всичко да го стимулираме.

Борим се за трицветна система и ситуацията в двата района показва, че тя е по-ефективна. Повече контейнери създават условия за по-голямо количество събран разделно отпадък. СПТО не е организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки и не може да получаваме продуктови такси. Трябва да финансираме дейността по друг начин. Знаем, че можем да имаме някакви приходи, защото например от отделения рециклируем отпадък от сивите контейнери СПТО реализира 1,7 млн. лв. Договорите с оползотворяващите организации са до провеждане на конкурс или за определен срок.

- Няма още решение каква такса смет ще плащат софиянци догодина.

- Очаква се Министерството на финансите да отложи приемането на принципа “замърсителят плаща” с още 1 г. Ако това стане, размерът на такса смет за софиянци през 2026 г. ще се запази. Предложението, което се обсъжда на национално ниво, е въвеждането на “замърсителят плаща” да започне поетапно от 2027 г.

- Предстои СОС да обсъди предложението ви за удължаване на времевия обхват за нискоемисионната зона за цапащите автомобили, която да действа през целия отоплителен сезон. Защо се налага тази промяна?

- Данните показват, че има ефект от действието на нискоемисионната зона. От 1 декември влиза в сила забраната за най-замърсяващите автомобили в големия ринг, който е около 5 пъти по-голям от малкия. Бавно и полека разширяваме мерките за ограничаване достъпа на замърсяващи автомобили в града. Стремим се да променим навиците на хората, да ги стимулираме да ползват градски транспорт, което също е много важно.

Мислим и какво можем да направим, за да насърчим подмяната на автомобилния парк. Знаете, че в други европейски страни се дават бонуси за покупка на нова кола или карти за градски транспорт. Въпросът е дали подобни мерки ще са подходящи за София. В Лондон, например, когато предаваш старата си кола, получаваш ваучер на определена стойност от общината, за да си купиш нова. На тези, които не желаят да си купят, общината дава безплатни карти за градския транспорт на всички членове на семейството за 3 г.

Обмисляме различни варианти, но трябва да видим колко би струвало това за бюджета, който все пак е ограничен. Иначе основният замърсител на въздуха, особено през зимата, е битовото отопление. И от 2029 г. ще има пълна забрана за цяла София да се ползват дърва и въглища за отопление. Затова напомням, че всеки, който желае, може да замени безплатно старите си замърсяващи уреди с нови по проектите, които изпълняваме. Вече имаме няколко хиляди подадени заявления на желаещи домакинства. Качеството на въздуха е нещо, което никой не може да подобри сам, нужен е комплекс от мерки.

Имаме проект за разширяване на зелената система, облагородяваме кални точки в кварталите, затягаме контрола над горенето на отпадъци и над строителната дейност. Вече можем да глобяваме по снимки, направени с дрон - имаме такива потвърдени от съда актове за нерегламентирано горене на отпадъци, както и с най-висока възможна глоба от 50 хил. лв. за строителни дейности, замърсяващи въздуха. Но нашата цел не е да наказваме хората, а да има правила, които да се спазват.

