През 2026 г. “Аурубис България” увеличава производството на рафинирана мед с 50% и започва четвърти фотоволтаичен парк

Количествата ще стигат за 4 млн. електрически автомобила, казва Ракан Рабани, изпълнителен директор на "Аурубис България"

- Добре дошли в България, г-н Рабани. Отскоро поехте ръководството на “Аурубис България”. Как се чувствате у нас?

-Със семействотo ми се преместихме в България преди два месеца. Това е голям преход както личен, така и професионален, но се приспособяваме добре. Впечатлени сме от хората, храната, времето.

Работя в групата Aurubis в Хамбург от 2018 г. и имах привилегията да бъда свързан с някои проекти в България. Познавам завода и екипа. Това ни даде взаимно доверие, което ми помага в прехода към новата ми роля.

- Какви са целите, които сте си поставили за завода тук?

- Основната ми цел е да осигуря устойчивия растеж на завода. Искаме да постигнем това с увеличаване на производствения капацитет и с въвеждането на много решения, които ни приближават към нашата цел за нулеви нетни емисии. И не по-малко важно е да го правим в сигурна и мотивираща среда за екипа на “Аурубис България.”

Или накратко нашата основна цел е да завършим успешно мащабната ни инвестиционна програма “Инвестиции за прогрес. България 2027” на стойност 800 млн. лв.

- Какво е постигнато по нея дотук?

- Дотук напредваме по план. Следващата година ще бъде едновременно много предизвикателна и вълнуваща за нас, защото работим по няколко проекта едновременно и се очаква завършването им.

- По-конкретно какво предстои в следващата година?

- Основното е разширяването на капацитета за рафинирана мед с около 50%. Това ще увеличи производството на медни катоди в България до 340 000 т на година. Планираме да завършим строителството през 2026 г.

- Как да си представим колко е това количество?

- Достатъчно за окабеляването на над 13 милиона стандартни апартамента или за около 4 милиона електрически автомобила. България ще се утвърди като важен доставчик на този ключов материал на международните пазари.

- Закъде се изнася произведената тук мед?

- Нашият основен пазар е Европа, но също и Близкият изток. На тези пазари имаме добре установени връзки с нашите партньори и доставчици. Стратегията ни се фокусира върху това да задълбочим достъпа си до тези пазари, за да можем да увеличим нашата конкурентоспособност.

- В момента пазарът на мед е доста сложен. Цените се вдигат, няма достатъчно количества, търсенето е много голямо. Как влияе на “Аурубис” тази ситуация?

- Да, пазарът на мед е много динамичен. Цените са високи, което е позитивно за индустрията, но нашият основен фокус остава устойчивостта и ефективното използване на ресурсите.

Със сигурност това е десетилетието на металите и ние играем все по-ключова роля за това да доставяме медта, която е необходима на обществото.

- Митата, които САЩ наложиха върху вноса на мед, допълнително усложняват ситуацията. Това как ви се отразява?

- Ние наблюдаваме внимателно какво се случва на международния пазар и анализираме какво би могло да бъде потенциалното въздействие на митата. Европейските заводи на “Аурубис” имат ограничено присъствие на американския пазар за катодна мед. От друга страна, до края на тази година очакваме да започне производство в новия рециклиращ завод на Групата в САЩ. Това ни позиционира по добър начин при всякакво развитие на въпроса с митата.

- Какво друго предстои в следващите месеци?

- Устойчивостта е в основата на всяко едно инвестиционно решение на “Аурубис България”. Преди четири години стартирахме с първия ни соларен парк “Аурубис-1”. Наскоро въведохме в експлоатация втората централа, предстои въвеждането на третата. В рамките на инвестиционната програма е включен и още един фотоволтаик - “Аурубис- 4 ”.

Тези проекти са изключително важни за намаляване на въглеродния ни отпечатък, както и за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в нашия енергиен микс. Четирите централи ще добавят 41 мегаватчаса зелена енергия и ще покриват над 15% от необходимата ни енергия.

Като говорим за намаляването на въглеродния отпечатък, бих искал да спомена още един проект. Заедно с партньорите ни от ABB подменяме 460 електродвигателя в нашия завод и това ще ни помогне да увеличим енергийната си ефективност с близо 30%.

- По темата за нулев въглероден отпечатък работите и със студентите от Net-Zero Lab, учебно-научна лаборатория към Стопанския факултет на Софийския университет. С какво ви помагат те?

- Това партньорство е много ценно за нас, защото насърчаваме конструктивен диалог между академичната среда и бизнеса. Например преди няколко седмици чрез Net Zero Lab се събраха международни експерти в сферата на водорода и утилизирането на отпадната топлина, за да обсъдят варианти как да се приложи този вид технология в индустрията.

Една от целите на инициативата е специализирани обучителни програми, които да подготвят специалисти за бъдещите професии в сферата на декарбонизацията и ефективното управление на ресурсите.

- При последното ми интервю с г-н Тим Курт (предишния директор на “Аурубис България”) преди около четири години той също говореше за използване на водород. Сега, доколкото разбирам, сте се насочили към природен газ. Това означава ли, че водородът все още е в бъдещето?

- Вече са изградени преносният газопровод до Средногорието и връзката на завода с него. Така ще намалим и прекия си отпечатък, като заменяме горива с високи емисии с природен газ. Към момента налично решение е газификацията. За водорода не всичко зависи от нас, а и от наличието на инфраструктура, участие на държавата и много други елементи.

- В България скоро ще влезе европейската валута. Това ще промени ли нещо за индустрията?

- Въвеждането на еврото ще улесни търговията ни с европейските партньори. Основният ни пазар е в Европа, така че еврото ще подобри финансовата прозрачност и ще увеличи предвидимостта в бизнеса.

Моето мнение е, че това развитие ще доведе до дълготраен позитивен ефект от гледна точка на планиране и на инвестиции. Това е логичното развитие на европейския път на България в Европейския съюз след влизането в Шенген.

- Разкажете за себе си. Участвали сте в проекти по целия свят, преди да стигнете до България. Какво ще пренесете в работата си тук от този опит?

- Да, аз съм канадски гражданин с ливански корени. Вкъщи често се шегуваме, че нашето семейство е като ООН - представители сме на много държави. Жена ми е австралийка, а двете ми деца са родени в Лондон.

През 18-годишната ми кариера имах щастието да работя в Канада, в Австралия, в Южна Африка. Дълго време бях във Великобритания, в Германия, а сега вече и в България.

Смятам, че досегът ми с различните култури и бизнес практики всъщност ме научи на един основен урок и той е, че хората са в сърцето на всеки един успешен бизнес. Това ще ме ръководи и тук в моя подход за изграждането на ефективни екипи, структура и процеси, така че да изпълним нашите амбициозни проекти и цели.

А за “Аурубис България” мога да кажа, че има много мотивиращи и способни екипи.

- Вие в София ли живеете сега, или в Средногорието?

- Живея в София и пътувам всеки ден до завода. Ние работим в региона на Средногорието, където живеят 90% от нашите служители. Така че взаимодействието с общността за нас е изключително важно. И тъй като говорихме много за устойчивостта, важен елемент от нашето виждане за устойчивост е именно взаимодействието с общността там, където работиш.