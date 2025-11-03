Бивш министър амбициран да формулира новите стратегически цели пред България, кълне се, че няма да стане политически проект

Всеки да има електронен подпис и дигитално ID, с което дори да може да гласува, предлага Кристиан Кръстев Инициативата “Мисия 100” бе учредена в петък вечер. Снимка: Румяна Тонева

Нова гражданска платформа бе основана в петък от бившия транспортен министър Кристиан Кръстев, който бе и зам.-кмет на София, и преподавателката в УНСС проф. д-р Надя Миронова.

Целта, която обявиха, е да помогнат на управляващите да превърнат България от развиваща се в развита страна. Една от идеите е система, чрез която всеки да може да гласува електронно. Събрали са голяма група от т.нар. добротворци, които да работят в сферите труд, сигурност и отговорно управление.

Към тях се присъединиха бащата на Сияна Николай Попов, волейболният национал Алекс Николов и други обществено активни хора. Старта на инициативата от първия ред проследиха бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова, която основа своя партия, бившият служебен премиер Стефан Янев (който също основа партия), бившият кмет на Кърджали Хасан Азис, както и зам.-шефът на БСП Калоян Паргов. Там бе и актьорът Дарин Ангелов.

- Г-н Кръстев, какво всъщност е “Мисия 100”? Нова партия?

- Не, в никакъв случай. За пореден път казвам, че “Мисия 100” нито е партия, нито е политическо движение, нито е подобна формация, от каквито хората вече са се отвратили.

- Тоест вие няма да се включвате активно в политическия живот?

- Никога не съм излизал от политиката, за да се включвам отново. Но във формата, в който хората го разбират, няма да бъде по този начин, да. “Мисия 100” е един граждански форум, който е основа на нов обществен договор, който ние искаме да заявим и да представим на управляващите, на всички заинтересовани лица, за да може да се промени трендът, в който се развиват отношенията. Този антагонизъм, червени линии, омразен език, трябва да бъде променен и да бъде зададен нов тон и ново начало.

- Какво искате да промените в системата?

- Ние не искаме нищо да променяме. Искаме да помогнем да има благоденствие в държавата. Неслучайно се събрахме, за да представим една декларация за благоденствие. Това е нова визия за трансформиране на България от догонваща в силна и просперираща държава.

- Каква ще бъде основна ви дейност?

- На основата на иновативното гражданство, базирано на матрицата на благоденствие, ще покажем няколко неща, които с лесни ходове ще позволят на държавата да промени начина, по който общува с гражданите. Съответно и да се намери нов баланс, чрез който да развиваме страната към благоденствието. Няма да се занимаваме нито с бюджет, нито с пенсии. Има много по-важни неща от тях. Това са националната, продоволствената, дигиталната сигурност в условията на изкуствения интелект. Другото, което е важно за нашата държава, е да бъде намерен демографският баланс. Имаме формула, в която да представим как може да се случи това, и не е толкова сложно. Свързано е с образованието, здравеопазването по начина, по който ние го разбираме: да има ясен баланс при регулирането на движенията. Именно държавата да предостави на всеки електронен подпис и дигитално ID, с което гражданите ще могат както да гласуват, така и да се използват всички граждански права и не е необходимо вече да ходим до урните, за да можем да си изявим волята.

С дигитално ID ние ще можем да имаме достъп до образованието, с телемедицина, с развитието на и дигитализирането на всички обществено-административни дейности. Животът на хората може да стане много по-лесен.

Това, което ще направим, е да помогнем на управляващите и на политиците и да им кажем как да стане. Ако имат различия помежду си, ние, бидейки платформата, която не толерира езика на омразата, да видят, че не толерираме хората, които се карат помежду си.

Ако използваме езика на омразата, няма как да намерим баланс в отношенията между леви и десни, сини и червени и хората, които до ден днешен продължават да се карат в публичното пространство. Ние търсим конструктивен диалог.

“Мисия 100” може да бъде основата, модераторът и начинът, по който прагматично да се случат нещата за държавата и да има благоденствие. Граждански форум, който няма планове да се включва в парламентарния живот, но ако някой иска да участва в него, ние ще го подкрепим.

Нямаме формата и не искаме да бъдем нито политическа партия, нито движение или какъвто и да е познат до момента формат, от който на хората им е дошло до гушата.