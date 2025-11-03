ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Тъпчем хладилника, все едно ще живеем 100 години, а после хвърляме.

Ако е утешително, че всеки европеец изхвърля по 130 кг храна годишно, а българинът - по 93 кг, родната разточителност съвсем не е за подценяване.  Дори високите цени в хранителните магазини, срещу които всички негодуват, не спират хората да тъпчат в чантите продукти с честия аргумент “абе да има”. Най-често на боклука отиват хляб, печива, пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни произведения - все продукти с дълъг производствен цикъл до магазина.

Европарламентът мисли по проблема - постави си цел да намали с до 10% разхищението на храни до 2030 г. Франция пък стана първата държава в света, която със закон задължи супермаркетите да даряват непродадените си храни на благотворителни организации и хранителни банки.

У нас увеличението в теглото на спасената храна тази година е над 51%, което означава не само по-голяма активност на хранителната банка, но и тревожен ръст на разхищенията.

Топката не е само у големите вериги, които измислят най-различни кампании за спасяване на храни. Топката е и у всички нас, потребителите - по-добре да спрем да пълним хладилниците си като невидели, сякаш ще живеем до XXII век.

