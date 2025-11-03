ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бритни Спиърс изтри профила си в инстаграм

Само в "24 часа" на 3 ноември: Импулсивно пазаруване на промоция хвърля храна на боклука

Само в "24 часа" на 3 ноември може да прочетете: 

Импулсивно пазаруване на промоция хвърля храна на боклука

132 станаха партиите, сред новите - на Корнелия Нинова и на Виктория Василева - "майката" на ИТН

Новият лукс - да си уловиш и приготвиш сам вечеря, но в скъп хотел

Бързи поръчки с директно договаряне, за да няма нова криза с боклука в София - интервю с Надежда Бобчева

Връщаш бутилка в автомат и ти дават пари - ще го има и у нас, но от 2027 г. 

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета