С бунтарите или гангстерите: всеки трябва да избере с кого е

Днес всеки трябва да избере с кого е. С бунтарите, искащи по-добър ред за всички, или с гангстерите, които искат да въведат закона на джунглата. Трето, както беше казал един, "не е дадено", пише в свой коментар за "Дойче веле" Евгений Дайнов.

За да можем да разберем какво се случва около нас, трябва да знаем какъв порядък явление наблюдаваме и да разберем с какви инструменти да го разкрием. Прилагането на грешните инструменти не води до разбиране, а до объркване или дори до катастрофа.

Рутинното състояние на нещата, включително малките промени из тях, могат да бъдат анализирани с инструментите на общоприетите съвременни науки като политологията и социологията. Когато нещата започнат да се разбъркват и престават да бъдат рутинни, тези науки замлъкват. На тяхно място се намесват по-дълбоките инструменти като философията и разнообразните ѝ приложни подразделения. Вместо например политолога Каръдърс ползваме титана на политическата философия Аристотел. А когато нещата отидат от объркване към разпад, на помощ идват извънредните, неординарните мислители, поклащащи се на ръба на лудостта.

Как Пърсиг ни помага да разберем какво се случва днес

За да разбера какво и защо се случва днес и накъде евентуално отиват нещата, посягам към легендарния хипи философ Робърт М. Пърсиг. Той е написал само две книги, които обаче допринасят за оформянето на светогледа на няколко поколения: "Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет" и "Лайла. Изследване на нравствеността".

За какво ни е той днес? Заради това, че за разлика от общоприетите науки Пърсиг вижда реалността не като някакъв механизъм с различни движещи се части, а като процес: не като машина, а като постоянно движеща се и променяща се река. Имаше десетилетия, в които нещата много приличаха на машина. Днес те очевидно са река и то придошла, опасна река.

В мисленето на Пърсиг действителността битува в две основни форми: Статично и Динамично качество. Установеният ред, общоприетите начини за правене на нещата – това е Статично качество. Негови представители са чиновниците например. Статичното качество подрежда и умиротворява нещата, но до време. На някакъв етап установеният ред започва да изглежда в очите на хората уморен, неубедителен и неадекватен. Така изглеждаше например ЕС преди войната в Украйна и особено преди непредсказуемостта на президента Доналд Тръмп да го съживи.

Бунтарите, гангстерите и новият ред

В момента на умореност на реда в него се появяват носителите на Динамичното качество, на промяната и на искането за нов ред. Те биват два вида. Едните се бунтуват срещу установения ред, защото искат да го заменят с нов ред, който по-добре да обслужва общото благо. Това са бунтарите реформатори. Другите се бунтуват срещу установения ред, защото не искат да има изобщо никакъв ред. Те искат джунгла и война на всеки срещу всеки, за да надделеят те над обикновените хора. Това са гангстерите.

В момента, в който Динамичното качество започва да се конфронтира със завареното Статично такова, и двата вида оспорващи излизат на повърхността. Това обяснява между другото защо във времена на голяма промяна бунтари и гангстери се познават помежду си – те живеят в една и съща, оспорваща реда среда. Поради тази причина и аз познавах видни бандити от края на 20-ти и началото на 21-ви век.

Докато вървят времената на разпад и на промяна, бунтарите и гангстерите сблъскват своите визии за бъдещето – за онази бъдеща Статична система, която да въплъти в себе си промените, наложени от Динамичното качество. Който надделее – негово е бъдещето; той формира бъдещия ред, в който да живеят всички. Преди 35 години например в Източна Европа надделяха бунтарите и съответните страни днес са част от цивилизования свят (всяка със своите проблеми и дефекти). В бивша Югославия надделяха гангстерите и резултатите са видни и днес. В бившия СССР след няколко години равновесие между бунтари и гангстери накрая все пак надделяха гангстерите. Именно те днес се опитват да плячкосат Украйна, на която помогнаха със своята агресия да избере Динамичното качество на бунтарите пред това на гангстерите.

В САЩ бунтарите доминираха пейзажа между, да речем, убийството на Джон Кенеди и избирането за президент на Барак Обама. Там бъркотията така и не успя да улегне в ново Статично състояние, въпреки сериозните опити на Роналд Рейгън в тази посока. Днес там доминират гангстерите, предвождани от Доналд Тръмп и прилагащи своята неизменна програма: да срутят съществуващия ред, но не за да направят нов и по-добър, а за да няма ред изобщо. Да управлява голата сила, алчността, лакомията и похотта.

Днес всеки трябва да направи своя избор

Изводът е ясен. Никой няма да може да се скрие от бурите на деня в някоя ниша на Статичното качество. То е разнебитено. Бъдещото Статично качество ще бъде определено от днешните турбуленции на Динамичното качество. И всеки трябва да избере с кого е: с бунтарите, искащи по-добър ред за всички; или с гангстерите, които искат да въведат закона на джунглата.

Трето, както беше казал един, "не е дадено".